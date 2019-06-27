Студентам-изобретателям помогут найти деньги на воплощение их проектов

Центр поддержки инноваций открыли в Харьковском политехническом институте. Здесь будет предоставляться доступ к технической информации, а также помощь в лицензировании, трансфере технологий и в разработке патентов.

По мнению ректора ВУЗа Евгения Сокола, услуги центра нужны, прежде всего, молодым изобретателям - ведь теперь им очень трудно подготовить весь пакет документов на свою инновационную идею, который необходим, чтобы предложить ее инвестору.

Евгений Сокол, ректор ХПИ:

Сьогодні дуже складна ситуація з тим, що інновації не проходять самі по собі, їх треба залучити, а щоб залучити інновації треба зацікавити інвестора. А для того, щоб зацікавити інвестора, треба йому показати, що те, до чого він залучається, має не тільки наукову новизну, не тільки практичну цінність, а й має той ринок, на якому інвестор може заробляти гроші.

Заместитель директора Департамента интеллектуальной собственности Минэкономразвития Сергей Шкурак уверяет, что появление таких центров уже дает первые плоды.

Сергей Шкурак, замдиректора Департамента интеллектуальной собственности:

Есть первичный результат после открытия Центра центрального, на базе организации Государственный офис интеллектуальной собственности. У них уже есть первые результаты, у них уже есть первые клиенты, которые очень позитивно отзываются на международных форумах об услугах этого центра. Не будем скрывать, это один из проектов, который получил миллион евро гранта от Европы.

Харьков - второй город в Украине, где был открыт подобный центр. Другие два находятся в Киеве.





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