Студенты ХНЭУ им. Семена Кузнеца проходят практику на Коксовом заводе

На Коксовом заводе «Новомет» студенты экономического университета проходят учебную практику. Будущие журналисты внимательно наблюдают за работой Коксохима и пишут материалы.

Максим Бондарев, директор ТОВ «Коксовый завод «Новомет»

Знает, как действительно работает предприятие изнутри, насколько превышены те информационные поводы, которые вокруг нас развиты. То есть увидеть, как здесь, что нет ничего страшного.

Для молодежи важно увидеть работу завода изнутри и узнать особенности производства. В ходе такого сотрудничества студенты смогут на практике закрепить свои теоретические знания.

Алина, студентка ХНЭУ им. С. Кузнеца

Мы пишем статьи, что бы выложить их потом в дальнейшем, о производстве, на какие-то новостные паблики, допустим. И также мы записываем проморолик, который и должны будем представить на защите практики.

А уже весной практику на заводе будут проходить студенты ХПИ.

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