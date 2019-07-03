Студенты-медики массово отказываются сдавать экзамены по американской системе

В Харькове вместо экзаменов студенты-медики вышли на акцию протеста. Будущие врачи бойкотируют экзамен по основам медицины. Мол, весь год учились по одной программе, а тестирование должны проходить совсем по другой. В Министерстве здравоохранения призывают не срывать международного экзамена.

Сотни студентов из медицинских вузов Украини собрались под стенами министерства здравоохранения Украины. Они выступают против международного тестирования по американской системе IFOМ, которое должны пройти с 1 по 3 июля.

Такой тест, но пробный, среди врачей-интернов Минздрав провел еще в марте. Успешно пройти его тогда смогли только 3% участников.

А уже в мае, говорят студенты, им сообщили, что этот экзамен является обязательным. Рассказывают, в Америке к IFOМ готовятся минимум три года, а у украинских студентов на подготовку было всего два месяца.

"О том, что мы будем сдавать экзамен, нам сказали в мае. Как за месяц можно подготовиться к экзамену?", – задает риторический вопрос одна из участниц акции под Минздравом.

Вышлы на протест студенты и в Харькове. Там они скандировали: "Стоп, IFOM!" Третьекурсники двух вузов – национального и медицинского, уверяют, что экзамен по основам медицины IFOM нарушает их права.

"Этот экзамен ввели незаконно, за два месяца до его начала. Нам не предоставили материалы, нам не огласили порог "сдал/не сдал",- говорит студентка харьковского национального университета Анастасия Пономарева.

Студенты объясняют: весь год учились по одной программе, а экзамен должны сдавать совсем по другой.

"Например, вопросы о клиническиъ базах диагностики, где используется диагностика каких нибудь маркеров на онкозаболевания, Там (в США) они являются базовыми, а в нашей стране нет даже технического оборудования для того, чтоб это устанавливать," – обьясняет студентка харьковского медицинского университета Марианна Морозова.

Часть студентов Харьковского национального университета экзамен все же решили сдавать. Говорят, используют этот шанс, потому что пересдача стоит немалых денег.

Студенты говорят, они не против медицинской реформы, но такие внедрение требует доработки. К тому же в вузах пока нет необходимой литературы, чтобы подготовиться к экзамену.

"Есть экземпляры, книжечки, которые были закуплены каждым университетом. Я слышал, их цена – до 200 долларов. Но они находятся в библиотеках, ко всем доступа нет", – рассказывает студент Юрий Старчеус.

Поэтому сдать экзамен в таких условиях, говорят учащиеся, почти нереально. А пересдать, мол, предлагают за деньги. Через четыре часа после начала акции к студентам вышел заместитель министра Александр Линчевский. Информацию о деньгах за экзамен опровергает.

По словам Линчевского в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина», медицина в мире одинакова и особых американских подходов не существует. То, что студенты к экзамену не готовы, говорит Линчевсий, – их личная ответственность. А еще, мол, виновата старая система образования, а это уже ответственность самих учебных заведений.

В министерстве здравоохранения призывают не саботировать IFOM. Объясняют, этот экзамен исключает коррупцию, побуждает университеты обновить программы, и – в конце концов, повысить качество медицинских услуг в Украине.

Такой тест в рамках Единого государственного квалификационного экзамена проводится в Украине впервые. Он не имеет целью лишить права студентов на медицинский диплом. Именно поэтому в этом году порог того, кто именно сдал экзамен, определит межведомственная группа экспертов после получения результатов теста. При этом экперты учтут тот факт, что ранее украинские студенты не имели опыта сдачи этого экзамена.

Источник: kontrakty.ua

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