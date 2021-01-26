Суд обязал МОН пересмотреть учебники по истории по событиям во время Революции достоинства

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск экс-главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова и обязал Министерство образования и науки пересмотреть учебник по истории Украины по освещению событий Революции достоинства.

Об этом говорится в решении суда от 21 января.

Сначала Портнов обратился к Минобразования с требованием пересмотреть восемь учебников для 5-11 классов по истории Украины, вышедших в свет в 2018 и 2019 годах. Также он требовал пересмотреть учебные программы, в которых описаны события 2013-2014 годов, в частности, во время Революции достоинства.

МОН отклонил требование Портнова, и тогда он обратился в суд. Портнов заявил, что история с 2013 года в учебниках излагается "односторонне, с придумыванием фактов", а также "содержит признаки искажения информации и событий, имевших место в период 2013-2014 годов, манипулирование фактами и оценками событий этого периода".

Суд признал противоправной бездеятельность МОН, когда ведомство отказалось пересмотреть учебники.

Также министерство обязали пересмотреть учебники для 5-11 классов, вышедшие в 2018-2019 годах. Кроме того, МОН оплатить судебные издержки в размере 1 681,60 гривен.

Решение суда вступит в силу, если ни одна из сторон не обратится с апелляцией.

Ранее, в марте 2020 года, Окружной административный суд Киева удовлетворил заявление Портнова и остановил решение Киевсовета о чествовании исторических личностей Украины, связанных с УНР и ОУН-УПА.

Агентство Телевидения Новости