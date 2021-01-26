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Суд обязал МОН пересмотреть учебники по истории по событиям во время Революции достоинства

Суд обязал МОН пересмотреть учебники по истории по событиям во время Революции достоинства

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск экс-главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова и обязал Министерство образования и науки пересмотреть учебник по истории Украины по освещению событий Революции достоинства.

Об этом говорится в решении суда от 21 января.

Сначала Портнов обратился к Минобразования с требованием пересмотреть восемь учебников для 5-11 классов по истории Украины, вышедших в свет в 2018 и 2019 годах. Также он требовал пересмотреть учебные программы, в которых описаны события 2013-2014 годов, в частности, во время Революции достоинства.

МОН отклонил требование Портнова, и тогда он обратился в суд. Портнов заявил, что история с 2013 года в учебниках излагается "односторонне, с придумыванием фактов", а также "содержит признаки искажения информации и событий, имевших место в период 2013-2014 годов, манипулирование фактами и оценками событий этого периода".

Суд признал противоправной бездеятельность МОН, когда ведомство отказалось пересмотреть учебники. 

Также министерство обязали пересмотреть учебники для 5-11 классов, вышедшие в 2018-2019 годах. Кроме того, МОН оплатить судебные издержки в размере 1 681,60 гривен. 

Решение суда вступит в силу, если ни одна из сторон не обратится с апелляцией.

Ранее, в марте 2020 года, Окружной административный суд Киева удовлетворил заявление Портнова и остановил решение Киевсовета о чествовании исторических личностей Украины, связанных с УНР и ОУН-УПА.

 

Агентство Телевидения Новости

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