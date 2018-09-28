Тайна скандальной эротической картины 19 века Гюстава Курбе "Происхождение мира" раскрыта

Французские историки Клод Шопп и Сильви Обена раскрыли загадку одной из самых известных и скандальных эротических картин 19 века "Происхождение мира" живописца Гюстава Курбе.

Курбе потряс своих современников реалистичными полотнами, на которых он изображал не исторические и библейские сюжеты, как тогда было принято, а повседневную жизнь простых людей.

Внимание! Картина официально не является порнографией и не должна поддаваться цензуре.

Судебное разбирательство

После 7-летнего разбирательства с социальной сетью Facebook французский суд вынес окончательное решение, что работа "Происхождение мира" художника Гюстава Курбе (Gustave Courbet), написанная им в 1866 году не является порнографией и не должна поддаваться цензуре.

Прецедент случился в 2011 году, когда Facebook заблокировал профайл школьного учителя по истории искусств Фредерика Дюрана по причине "размещения контента порнографического характера". Под контентом подразумевалось полотно Курбе, на котором крупным планом изображены женские гениталии.

Однако, Дюран, оскорбленный таким пренебрежением культурным наследием Франции, не постеснялся обратиться к адвокатам, потребовав внести изменения в правила шеринга в Facebook предметов искусства с репрезентацией обнажённого тела, а также скромные $25 тысяч долларов за нанесение морального ущерба. В результате в 2015 году социальная сеть пересмотрела действовавшие ранее правила.

Скандальное "Происхождение мира"

Искусствоведы Клод Шопп и Сильви Обена раскрыли загадку одной из самых скандальных картин в истории мировой живописи - на ней крайне реалистично изображена лежащая обнаженная женщина, раздвинувшая ноги; на полотне видны ее гениталии, живот и грудь.

С большой долей вероятности на полотне Происхождение мира Гюстава Курбе изображена парижская балерина Констанс Кеньо.

Она была любовницей дипломата Османской империи Халила Шерифа Паши, который и заказал художнику картину для своей частной эротической коллекции.

Ранее считалось, что моделью для полотна была ирландка Джоанна Хиффернан, у которой был роман с учеником Курбе Джеймсом Уистлером, и, вероятно, с ним самим.

В середине 1860-х Хиффернан позировала для нескольких произведений Курбе, в том числе "Прекрасная ирландка" и "Спящие", которая изображает обнаженных женщин в постели и также была написана для Халила Шерифа Паши.

Несколько лет назад сообщалось, что "верхняя" часть картины с головой модели, которую художник якобы отрезал, чтобы не навредить репутации Хиффернан.

Искусствовед Жан-Жак Фернье, специалист по творчеству Курбе, признал картину его работой.

Владелец картины утверждал, что сопоставление холстов и живописной техники подтвердили сходство двух картин и что на найденной им картине изображена именно Хиффернан.

Однако эксперты не приняли эту теорию, заявив, что "Происхождение мира" является цельной работой, а не фрагментом. Кроме того, автор книги "История рыжих" Джеки Колис Харви указывала, в частности, что ирландка была рыжей, а лобковые волосы на картине Курбе - темные.

В этом году впервые были найдены документы, который позволяют искусствоведам быть уверенными на 99%, что Курбе написал свое полотно с Констанс Кеньо.

Главный аргумент в пользу новой версии нашелся в переписке Александра Дюма-младшего и Жорж Санд. В одном из отрывков Дюма-сын написал коллеге следующее: "Нельзя кистью передать деликатное и яркое интервью мадемуазель Кеньо из Оперы".

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Французский историк Клод Шопп сверился с рукописным оригиналом и обнаружил, что на самом деле вместо слова "интервью" (entretien) Дюма написал "чрево" (entrailles). Многие историки подтвердили находку Клоппа, и теперь версия Кеньо стала основной.

Балерина танцевала в парижской Опере до 1859 года. На момент написания Происхождения мира она была любовницей османского дипломата. По мнению руководителя отдела печати и фотографии французской национальной библиотеки Сильви Обенас, личность натурщицы на картине Курбе в то время не была тайной.

Картина, написанная в 1866 году, имеет скандальную историю из-за своего содержания и долгое время воспринималась как художественная провокация. В 1868 году после банкротства Халила Шерифа Паши картина попала к торговцу антиквариатом.

В 1889 году писатель Эдмон де Гонкур нашел ее спрятанную за обшивкой из дерева в лавке. В 1910 году владельцем стал венгерский барон Ференц Хатвани, который обладал полотном до конца Второй мировой войны.

В 1955 году известный французский философ Жак Лакан купил Происхождение мира и повесид в загородном доме, подальше от посторонних глаз.

После смерти Лакана в 1981 году полотно было передано в музей Орсе. Впервые оно было показано публике только в 1988 году в Бруклинском музее в Нью-Йорке. С 1995 года Происхождение мира является постоянным экспонатом Орсе.

Картину спрятали под бронированное стекло и поставили постоянную охрану.

Чем известен Гюстава Курбе

Гюстав Курбе считается одним из основателей реализма в живописи и одним из крупнейших французских художников 19 века.

Курбе постоянно касался наиболее актуальных тем в своем творчестве, перемешивая свои сатирические картины с пейзажами и бытовыми сюжетами. Это и выражало его концепцию натурализма. За свою жизнь он написал ряд эротических картин (в основном на заказ), которые долго время не выставлялись на всеобщее обозрение.

Академическая традиция живописи 19 века требовала, чтобы на больших объемных холстах изображались только исторические, библейские или мифологические сюжеты.

Однако Курбе игнорировал эти правила и рисовал на больших полотнах знакомые ему из детства сцены сельского быта. По мнению художника, сюжеты, описывающие современность Франции, заслуживали таких больших форматов.

Курбе любил провоцировать аудиторию, раздвигая границы приличия в искусстве. В 1856 году он написал Девушек на берегу Сены, две героини которой в беспорядочной одежде свободно лежат под деревом у реки. Это шокировало публику.

Аналогичную реакцию получила другая картина Курбе "Женщина с попугаем", на которой художник в реалистической манере изобразил свою обнаженную натурщицу.

"Если эти господа называли вульгарным натурализмом изображение крестьянина на тропинке, то они наверняка поперхнулись бы своим изысканным вином при виде другого произведения, написанного Курбе, - хорошо всем известного, но мало кем изображенного. Его картина "Происхождение мира" (1866) стала одной из самых провокационных работ в истории искусства, знаменитая своим, мягко говоря, откровенным и бесстыдным изображением голого женского тела от груди до бедер, с широко раздвинутыми ногами, которое, для пущего порнографического эффекта Курбе еще и обрезал по бокам", - писал в своей книге "Непонятное искусство" редактор отдела искусств Би-би-си Уилл Гомперц.

"Ему нравилась репутация грубоватого, неотесанного художника-пьяницы, забияки и скандалиста. Предшественник нынешних отвязных диджеев, он был человеком из народа, которому популярность у соотечественников дала в руки увесистую палку, чтобы лупить художественное начальство. Когда академики обвиняли его в самодовольстве, Курбе лишь пожимал плечами. Когда его критиковали за явные нарушения пропорций и за изображение забитой и простонародной современной Франции, он преспокойно продолжал работать в том же духе", - описывал Гомперц творчество Курбе.

Курбе был убежденным противником монархии. Он поддержал Парижскую коммуну, а после ее падения был арестован правительственными силами и приговорен к шести месяцам лишения свободы. Впоследствии он был вынужден уехать в Швейцарию. Там художник страдал от нехватки денег, начал сильно пить, а писать картины стал все реже. Умер в конце 1877 года недалеко от Женевского озера.

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