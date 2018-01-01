Тайна "смуглой" богородицы. Рожденственкие истории от Андрея Шипилова

Есть такая традиция. Рассказывать перед Новым Годом рождественские истории. У меня такая история тоже есть. Слушайте!

Мой хороший знакомый, украинский священник Владимир Маглена затеял интересный проект. Он собирает изображения Иисуса Христа, сделанные разными народами в соответствии с их национальными традициями.

Зайдите к нему в блог, и вы увидите, как представляют себе Христа японцы, корейцы или индийцы. Это действительно интересно.

https://www.facebook.com/vladimir.maglena?fref=mentions

Мне же эти его изыскания напомнили одну давнюю историю.

Это было еще в начале 90-х, в Париже. В церковной лавочке у базилики Сакре-Кё на Монмартре я вдруг увидел копию иконы Владимирской Богоматери. Я немного удивился, что эта икона продается в католической лавке. И не будучи уверен в том, что я правильно опознал изображение, спросил у католической монахини, которая там была, что это за икона.

Мой вопрос поставил ее в тупик, ответа она явно не знала. Но не желая терять лица, она с важным видом посмотрела на темный лик богородицы и пояснила мне: «Это — африканская мадонна. Видите, у нее коричневый цвет кожи, африканцы так ее рисуют, в соответствии с местными традициями».

В тот момент такой ответ изрядно позабавил меня, и мог ли я предполагать, что спустя десятилетия эта история еще вернется ко мне в новом качестве.

В 2012 году я уехал из России на Кипр.

И там, на Кипре, высоко в горах, в Кикском монастыре, хранится одна из важнейших христианских святынь — кикская икона богоматери. Она примечательна тем, что по преданию — эта икона — прижизненное изображение девы Марии, которое было написано апостолом Лукой с живой Богородицы.

Но вот какая незадача, никто этого изображения видеть не может. С начала 12 века икона закрыта плотным покрывалом, которое никогда не снимается. Так распорядился византийский император Алексей Комнин, и с тех пор этот запрет свято блюдется монахами монастыря.

Почему император так распорядился? На этот счет существует множество версий, самая ходовая из которых такова — святость иконы настолько высока, что обычный смертный не может видеть лика Богородицы, не ослепнув. Существует даже такая легенда, что в 18 веке Александрийский Патриарх Герасим II дерзнул поднять покров и взглянуть на икону, после чего ослеп.

Вряд ли эта легенда — правда, поскольку Герасим II — это вполне реальная историческая личность и исторической науке ничего о его слепоте не известно. Но вот кое-что странное в жизни александрийского патриарха и вправду случилось. После двух десятков лет нахождения на патриаршем престоле он вдруг внезапно и без объяснения причин сложил с себя все полномочия и удалился на Афон, где через месяц скончался. Случилось это после визита Патриарха на Кипр. Так что не исключено, что на Кипре и вправду что-то произошло между патриархом и этой иконой. Что же там такого увидел Герасим?

У Кикской иконы есть множество копий. Но все они совершенно непохожи друг на друга, отличаются и по цветовой гамме, и по композиции. Это не удивительно. Ни одна из этих копий не была нарисована с натуры. Все они были сделаны столетия после того, как икона была закрыта, и делались по описанию и в соответствии с принятыми канонами.

Но одна копия, которая была сделана с натуры в 11 веке, когда икона еще была открыта — все же существует. Хранится она тоже на Кипре, в монастыре Хрисороятиса, и — вот сюрприз — она тоже закрыта и по отношению к ней соблюдаются те же меры предосторожности, что и по отношению к оригиналу. Так что, как знать, дело, возможно, все же не в слепящей святости, в том, что на иконе изображено нечто такое, о чем современному верующему лучше не знать.

Тем не менее икона привлекает к себе тысячи паломников со всего мира, не только православных, но и всех христианских конфессий.

Именно там, в Кикском монастыре я познакомился с группой коптских паломников из Египта и с удивлением узнал, что оказывается в мире существуют люди, для которых не существует тайны Кикской Богородицы.

Я узнал (и потом проверил эту информацию), что на протяжении почти тысячи лет, с момента создания, эта икона принадлежала им, коптам Египта, до тех пор, пока в Египет не пришли византийцы и не забрали ее себе.

Почему лик закрыт? Ну так оно и понятно, — объяснили мне египетские паломники, — потому что на иконе изображена женщина со слишком уж темным цветом кожи и со слишком уж явными чертами эфиопской расы. И нам ли не знать, — сказали они, — что богородица была чернокожей и происходила из народа амхара.

Просто до 11 века такого понятия как «расизм», — пояснили копты, — не существовало. Отношение к человеку определялось прежде всего исходя из его религии, а отношение к цвету кожи было примерно такое же, как к цвету волос. Но в 11 веке цвет кожи стал играть уже заметную роль, появились зачатки расизма, и император, во избежание эксцессов приказал закрыть лик богородицы.

Видимо на моем лице отразились слишком сильные ирония и сомнения. Они засмеялись.

— Еще одна икона есть, прижизненная, у вас в кремле, в Москве хранится. Тоже апостол Лука рисовал. Богородица из Влахерна. И она не закрыта. Запиши — «из Влахерна». Поищи ее. Увидишь, все сам поймешь.

Я нашел и увидел.

И с тех пор смутные сомнения терзают меня. И особенно меня смущает то, что среди византийских икон первого тысячелетия мне не удалось найти ни одной, где бы цвет кожи богородицы не был бы «африканского оттенка».

Влахернская Богородица. Автор апостол Лука

Источник: shipilov.com

Автор: Андрей Шипилов

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