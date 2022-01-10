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Телескоп «Джеймс Уэбб» успешно развернул главное зеркало

Телескоп «Джеймс Уэбб» успешно развернул главное зеркало

Космический инфракрасный телескоп «Джеймс Уэбб» успешно развернул главное зеркало и завершил переход из предполетной конфигурации в рабочую. Об этом поздно вечером 8 января сообщило NASA в официальном аккаунте телескопа в Twitter.

Раскладка главного зеркала стала заключительной операцией развертывания «Джеймса Уэбба». 5 января 2022 года команда миссии успешно развернула вторичное зеркало, 7 января обсерватория расправила левую боковую секцию главного зеркала из трех сегментов, зафиксировав все элементы, а 8 января — она разложила и правую боковую часть главного зеркала.

Телескоп «Джеймс Уэбб» успешно развернул главное зеркало

«Джеймс Уэбб» отправился в космос 25 декабря 2021 года — спустя 25 лет после начала разработки. Таким образом, обсерватория прошла все основные этапы развертывания за две недели. Ранее она развернула солнечные панели, антенну связи, пятислойный солнцезащитный экран, вторичное зеркало и радиатор охлаждения научных приборов.

После остывания главного зеркала инженеры приступят к следующему этапу подготовки — точной коррекции положения всех 18 сегментов главного зеркала. Они сделаны из бериллия, покрытого чистым золотом и тонким слоем стекла.

Телескоп «Джеймс Уэбб» успешно развернул главное зеркало

https://twitter.com/NASAWebb/status/1479861139089596421

Сейчас обсерватория продолжает свой 29-дневный полет к рабочей орбите в окрестности второй точки Лагранжа в системе Солнце — Земля. В конце ей предстоит совершить третий и финальный маневр для выхода на гало-орбиту вокруг L2. Еще три месяца займут этапы калибровки приборов и юстировка оптики. Первые научные наблюдения стартуют не раньше, чем через полгода после запуска. Ожидается, что запасов топлива хватит более чем на 10 лет работы.

Среди первых целей «Джеймса Уэбба» — атмосферы экзопланет, протоскопления, околозвездные диски, квазары, транснептуновые объекты и кометы.

Источник: itc.ua

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Темы: космос, США

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