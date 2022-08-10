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Теплий вересень і "бабине літо" в жовтні: яку осінь прогнозують кліматологи

Теплий вересень і бабине літо в жовтні: яку осінь прогнозують кліматологи

Погода в Україні восени буде приємна і тепла. Як кажуть синоптики - вересень компенсує холоди в травні. Початок осені буде теплим по-літньому і холод прийде тільки в середині жовтня.

Такий прогноз дала кліматолог Світлана Бойченко в коментарі для "КП в Україні".

"Початок місяця буде по-літньому теплим, температура в середньому + 26-27 градусів. Але потім почнеться поступове зниження, і до кінця вересня небо затягнуть дощові хмари", - прогнозує Бойченко.

Жовтень буде з дощами та вітрами. У першій половині місяця прийде "бабине літо" і тепло затримається надовго.

"Два тижні ртутний стовпчик термометра може триматися вдень на позначці +18 градусів. І тільки до кінця жовтня він опуститься до +10 і +7 градусів. У західних і північних областях буде прохолодніше, в південних - часом тепліше", - розповіла кліматолог.

Листопад буде звичайним-вологим і холодним. В середині місяця можливий вже перший сніг - мокрий. У більшості регіонів триматиметься плюсова температура, тому сніг не затримається. А перші мінуси прийдуть тільки в кінці листопада.

За книгою народного синоптика Леоніда Горбаня, яку він залишив після своєї смерті з прогнозом погоди до 2030 року, перша декада вересня буде ясною і теплою. Середина місяця з невеликими дощами, а після 20 вересня буде прохолодно, з мінливою хмарністю.

Жовтень почнеться з дощів, але вже з 4 числа прийде тепло, яке протримається до середини місяця. Потім різко похолодає, а в кінці місяця можливі дощі, заморозки й навіть мокрий сніг.

Листопад буде похмурим, з великою кількістю дощів, нічними заморозками та низькою температурою вдень.

Джерело: rbc.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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