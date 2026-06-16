ТОП-100 технологій, що змінили людство

Цікаво те, що перша половина списку – кілька млн. років. Друга половина списку – менше 200 років. І починаючи з номеру 45 найбільший внесок у США. А ще цікаво те, що кілька мільонів років у всіх предків людей та усіх людей був один спільний дім – Африка. І лише зовсім нещодавно (в масштабах усієї історії) люди розселились по іншим континентам. Так що окрім Афріки усі люди на Землі «понаїхали тут»

1. Кам'яні знаряддя — ≈3,3 млн років тому — Кенія

2. Контрольований вогонь — ≈800–500 тис. років тому — Африка

3. Спис — ≈400 тис. років тому — Африка

4. Одяг — ≈170 тис. років тому — Африка

5. Голка з вушком — ≈40 тис. до н.е. — Сибір

6. Лук і стріли — ≈20 тис. до н.е. — Африка

7. Човен — ≈20–15 тис. до н.е. — Південно-Східна Азія

8. Кераміка — ≈18 тис. до н.е. — Китай

9. Ткацтво — ≈10–8 тис. до н.е. — Анатолія

10. Одомашнення собаки — ≈10 тис. до н.е. — Євразія

11. Землеробство — ≈10 тис. до н.е. — Родючий Півмісяць

12. Іригація — ≈9000 до н.е. — Месопотамія

13. Одомашнення худоби — ≈7000 до н.е. — Близький Схід

14. Цегла — ≈7500 до н.е. — Левант

15. Зерносховища — ≈7000 до н.е. — Близький Схід

16. Селекція культурних рослин — Неоліт — Близький Схід

17. Плуг — ≈4000 до н.е. — Месопотамія

18. Вітрило — ≈4000 до н.е. — Єгипет

19. Колесо — ≈3500 до н.е. — Месопотамія

20. Писемність — ≈3200 до н.е. — Шумер

21. Бронза — ≈3300 до н.е. — Месопотамія

22. Календар — ≈3000 до н.е. — Єгипет

23. Каналізація міст — ≈2600 до н.е. — Індська цивілізація

24. Скло — ≈2500 до н.е. — Єгипет

25. Алфавіт — ≈1800 до н.е. — Фінікія

26. Залізна металургія — ≈1200 до н.е. — Анатолія

27. Монета — ≈600 до н.е. — Лідія

28. Бетон — ≈200 до н.е. — Рим

29. Державні дороги — ≈200 до н.е. — Рим

30. Папір — 105 р. — Китай

31. Компас — XI ст. — Китай

32. Порох — IX ст. — Китай

33. Друк рухомими літерами — XI ст. — Китай

34. Окуляри — XIII ст. — Італія

35. Друкарський верстат — 1450 — Німеччина

36. Подвійна бухгалтерія (дебет і кредит) — XV ст. — Італія

37. Мікроскоп — XVII ст. — Нідерланди

38. Телескоп — 1608 — Нідерланди

39. Науковий метод — XVII ст. — Європа

40. Коксова металургія — 1709 — Англія

41. Парова машина — 1769 — Шотландія

42. Верстати точної обробки — XVIII ст. — Англія

43. Фабрична система — XVIII ст. — Велика Британія

44. Вакцинація — 1796 — Англія

45. Пароплав — 1807 — США

46. Залізниця — 1825 — Велика Британія

47. Телеграф — 1837 — США

48. Фотографія — 1839 — Франція

49. Вулканізація гуми — 1839 — США

50. Анестезія — 1846 — США

51. Бессемерівський процес — 1856 — Англія

52. Динамо-машина — 1866 — Німеччина

53. Телефон — 1876 — США

54. Двигун внутрішнього згоряння — 1876 — Німеччина

55. Лампа розжарювання — 1879 — США

56. Автомобіль — 1885 — Німеччина

57. Радіо — 1895 — Італія

58. Рентгенівські промені — 1895 — Німеччина

59. Дизельний двигун — 1897 — Німеччина

60. Електроенергетичні мережі — 1880–1900-ті — США

61. Літак — 1903 — США

62. Пластмаси — 1907 — США

63. Процес Габера—Боша — 1909 — Німеччина

64. Конвеєрне виробництво — 1913 — США

65. Переливання крові сучасного типу — поч. XX ст. — Австрія

66. Антибіотики — 1928 — Велика Британія

67. Телебачення — 1920–1930-ті — Велика Британія

68. Реактивний двигун — 1937 — Велика Британія / Німеччина

69. Ядерна енергетика — 1942 — США

70. Транзистор — 1947 — США

71. Контейнерні перевезення — 1956 — США

72. Інтегральна схема — 1958 — США

73. MOSFET-транзистор — 1959 — США

74. Лазер — 1960 — США

75. Світлодіод (LED) — 1962 — США

76. Супутниковий зв'язок — 1962 — США

77. Волоконна оптика — 1966 — Велика Британія

78. Банкомат — 1967 — Велика Британія

79. Мікропроцесор — 1971 — США

80. Електронна пошта — 1971 — США

81. GPS — 1973 — США

82. Мобільний телефон — 1973 — США

83. Магнітно-резонансна томографія — 1977 — Велика Британія

84. Персональний комп'ютер — 1970-ті — США

85. Інтернет (TCP/IP) — 1983 — США

86. Всесвітня павутина (WWW) — 1989 — Швейцарія

87. Пошукові системи — 1990-ті — США

88. Wi‑Fi — 1990-ті — Нідерланди / Австралія

89. Літій-іонний акумулятор — 1991 — Японія

90. Смартфон — 1990-ті — США

91. Електронна комерція — 1990-ті — США

92. Онлайн-платежі — 1990-ті — США

93. Хмарні обчислення — 2000-ті — США

94. Соціальні мережі — 2000-ті — США

95. Блокчейн — 2008 — Японія

96. CRISPR — 2012 — Франція / США

97. Deep Learning — 2010-ті — Канада / США

98. Геномне секвенування масового масштабу — 2000-ті — США

99. Генеративний штучний інтелект — 2020-ті — США

100. Великі мовні моделі (LLM) — 2020-ті — США

Джерело: https://www.facebook.com/gorodokmd

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