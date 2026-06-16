ТОП-100 технологій, що змінили людство
Цікаво те, що перша половина списку – кілька млн. років. Друга половина списку – менше 200 років. І починаючи з номеру 45 найбільший внесок у США. А ще цікаво те, що кілька мільонів років у всіх предків людей та усіх людей був один спільний дім – Африка. І лише зовсім нещодавно (в масштабах усієї історії) люди розселились по іншим континентам. Так що окрім Афріки усі люди на Землі «понаїхали тут»
1. Кам'яні знаряддя — ≈3,3 млн років тому — Кенія
2. Контрольований вогонь — ≈800–500 тис. років тому — Африка
3. Спис — ≈400 тис. років тому — Африка
4. Одяг — ≈170 тис. років тому — Африка
5. Голка з вушком — ≈40 тис. до н.е. — Сибір
6. Лук і стріли — ≈20 тис. до н.е. — Африка
7. Човен — ≈20–15 тис. до н.е. — Південно-Східна Азія
8. Кераміка — ≈18 тис. до н.е. — Китай
9. Ткацтво — ≈10–8 тис. до н.е. — Анатолія
10. Одомашнення собаки — ≈10 тис. до н.е. — Євразія
11. Землеробство — ≈10 тис. до н.е. — Родючий Півмісяць
12. Іригація — ≈9000 до н.е. — Месопотамія
13. Одомашнення худоби — ≈7000 до н.е. — Близький Схід
14. Цегла — ≈7500 до н.е. — Левант
15. Зерносховища — ≈7000 до н.е. — Близький Схід
16. Селекція культурних рослин — Неоліт — Близький Схід
17. Плуг — ≈4000 до н.е. — Месопотамія
18. Вітрило — ≈4000 до н.е. — Єгипет
19. Колесо — ≈3500 до н.е. — Месопотамія
20. Писемність — ≈3200 до н.е. — Шумер
21. Бронза — ≈3300 до н.е. — Месопотамія
22. Календар — ≈3000 до н.е. — Єгипет
23. Каналізація міст — ≈2600 до н.е. — Індська цивілізація
24. Скло — ≈2500 до н.е. — Єгипет
25. Алфавіт — ≈1800 до н.е. — Фінікія
26. Залізна металургія — ≈1200 до н.е. — Анатолія
27. Монета — ≈600 до н.е. — Лідія
28. Бетон — ≈200 до н.е. — Рим
29. Державні дороги — ≈200 до н.е. — Рим
30. Папір — 105 р. — Китай
31. Компас — XI ст. — Китай
32. Порох — IX ст. — Китай
33. Друк рухомими літерами — XI ст. — Китай
34. Окуляри — XIII ст. — Італія
35. Друкарський верстат — 1450 — Німеччина
36. Подвійна бухгалтерія (дебет і кредит) — XV ст. — Італія
37. Мікроскоп — XVII ст. — Нідерланди
38. Телескоп — 1608 — Нідерланди
39. Науковий метод — XVII ст. — Європа
40. Коксова металургія — 1709 — Англія
41. Парова машина — 1769 — Шотландія
42. Верстати точної обробки — XVIII ст. — Англія
43. Фабрична система — XVIII ст. — Велика Британія
44. Вакцинація — 1796 — Англія
45. Пароплав — 1807 — США
46. Залізниця — 1825 — Велика Британія
47. Телеграф — 1837 — США
48. Фотографія — 1839 — Франція
49. Вулканізація гуми — 1839 — США
50. Анестезія — 1846 — США
51. Бессемерівський процес — 1856 — Англія
52. Динамо-машина — 1866 — Німеччина
53. Телефон — 1876 — США
54. Двигун внутрішнього згоряння — 1876 — Німеччина
55. Лампа розжарювання — 1879 — США
56. Автомобіль — 1885 — Німеччина
57. Радіо — 1895 — Італія
58. Рентгенівські промені — 1895 — Німеччина
59. Дизельний двигун — 1897 — Німеччина
60. Електроенергетичні мережі — 1880–1900-ті — США
61. Літак — 1903 — США
62. Пластмаси — 1907 — США
63. Процес Габера—Боша — 1909 — Німеччина
64. Конвеєрне виробництво — 1913 — США
65. Переливання крові сучасного типу — поч. XX ст. — Австрія
66. Антибіотики — 1928 — Велика Британія
67. Телебачення — 1920–1930-ті — Велика Британія
68. Реактивний двигун — 1937 — Велика Британія / Німеччина
69. Ядерна енергетика — 1942 — США
70. Транзистор — 1947 — США
71. Контейнерні перевезення — 1956 — США
72. Інтегральна схема — 1958 — США
73. MOSFET-транзистор — 1959 — США
74. Лазер — 1960 — США
75. Світлодіод (LED) — 1962 — США
76. Супутниковий зв'язок — 1962 — США
77. Волоконна оптика — 1966 — Велика Британія
78. Банкомат — 1967 — Велика Британія
79. Мікропроцесор — 1971 — США
80. Електронна пошта — 1971 — США
81. GPS — 1973 — США
82. Мобільний телефон — 1973 — США
83. Магнітно-резонансна томографія — 1977 — Велика Британія
84. Персональний комп'ютер — 1970-ті — США
85. Інтернет (TCP/IP) — 1983 — США
86. Всесвітня павутина (WWW) — 1989 — Швейцарія
87. Пошукові системи — 1990-ті — США
88. Wi‑Fi — 1990-ті — Нідерланди / Австралія
89. Літій-іонний акумулятор — 1991 — Японія
90. Смартфон — 1990-ті — США
91. Електронна комерція — 1990-ті — США
92. Онлайн-платежі — 1990-ті — США
93. Хмарні обчислення — 2000-ті — США
94. Соціальні мережі — 2000-ті — США
95. Блокчейн — 2008 — Японія
96. CRISPR — 2012 — Франція / США
97. Deep Learning — 2010-ті — Канада / США
98. Геномне секвенування масового масштабу — 2000-ті — США
99. Генеративний штучний інтелект — 2020-ті — США
100. Великі мовні моделі (LLM) — 2020-ті — США
Джерело: https://www.facebook.com/gorodokmd