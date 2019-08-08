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Тренер "Ливерпуля" рассказал, с помощью какого сериала изучил английский язык

Тренер Ливерпуля рассказал, с помощью какого сериала изучил английский язык

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что изучал английский язык с помощью сериала "Друзья"

Об этом сообщает BBC

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, как ему удалось пройти языковой барьер после переезда из Дортмунда. Немецкий специалист признался, что учил английский с помощью сериала "Друзья".

"Как я учил английский? Смотрел сериал "Друзья". Когда ты изучаешь иностранный язык, проходишь через несколько этапов. На первом из них я понимал людей, которые знали, что я иностранец, они говорили со мной медленно, примерно так: "Доб-рый день, мис-тер Клопп ". Начинать так вполне нормально. Потом в какой-то момент замечаешь, что собеседники уже забывают, что ты иностранец, начинают говорить достаточно быстро. Сначала ты теряешься, но вскоре понимаешь все больше и больше. Поэтому я часто слушал радио. Затем я начал смотреть фильмы - это следующий этап. В них говорят на разных диалектах, используют сленг и произносят много слов очень четко. Тебе приходится понимать все это. Для немцев легкий способ учить английский - это сериал "Друзья". Там простые разговоры, которые понятны даже на ранней стадии изучения языка. Кем из героев "Друзей" я хотел бы быть? Нет-нет, девушки мне нравятся гораздо больше, чем ребята, а сыграть девушку я не смогу. Джоуи? Может быть, но, боюсь, я немного умнее, чем его персонаж. При этом я никогда не умел так хорошо общаться с девушками, как он. Мне никогда так легко не давалось ", - рассказал Юрген Клопп.

"Maybe I'm a bit smarter than the Joey role, but my talk with girls was never as good as his"

Jurgen Klopp reveals he learnt English watching ... Friends!

Источник: espreso.tv

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Темы: футбол

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