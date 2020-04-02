“Тримай п’ять, освіто!”: Харківських педагогів і батьків запрошують обговорити навчання під час коронавірусу в онлайн-марафоні EdCamp 2020

Як школярам Харківщини й решти України не втратити освітній ритм під час карантину? Чому вчительству важко дається дистанційна освіта? Як батькам на карантині водночас працювати та створювати умови для навчання дітей? Що допоможе зберегти фізичне й психічне здоров’я під час пандемії?

Кілька тисяч учителів і батьків візьмуть участь у п’ятиденній онлайн-конференції, з 13 до 17 квітня, щоб обговорити нагальні питання, які постали у зв’язку з безпрецедентно тривалим карантином та переходом на домашнє навчання на невизначений період. Про це повідомляється на сайті організаторів, EdCamp Ukraine.

“Антикризовий національний онлайн-EdCamp 2020: Тримай п’ять, освіто!” має на меті консолідувати зусилля педагогів, батьків та органів влади. Ініціює та організовує марафон найбільша в країні вчительська спільнота EdCamp Ukraine, яка нараховує вже понад 25 тис. учасників, в тому числі - з Харкова, та стимулює реформу освіти. Ключові виступи на конференції будуть від представників/-ць МОН та інших органів влади, українського та іноземного експертних кіл – у тому числі, представників і представниць практично всіх авторитетних педагогічних та батьківських спільнот.

Реєстрація триває до 12:00 10 квітня, участь безкоштовна та цього разу без конкурсного відбору.

Взяти участь в онлайновому EdCamp’і запрошують освітян, батьків, представників/-иць місцевого самоврядування та органів державної влади. На конференції говоритимуть про освітню політику в карантинних умовах та розвиток дистанційної освіти (яка може бути важливою і за інших соціальних обставин); фінансові та юридичні виклики, котрі пандемія поставила як перед освітою, так і перед родинами, окремими людьми та спільнотами; важливість у нинішніх умовах педагогіки партнерства та критичного мислення; а ще – про те, як у кризові періоди зберігати фізичне здоров’я та психологічну стійкість.

Крім освіти, на онлайн-марафоні обговорять, як об’єднати вчительську й батьківську спільноти задля допомоги українським медикам, та запропонують конкретні корисні дії.

Українські педагоги/ні, які візьмуть участь у конференції, зможуть отримати офіційний Сертифікат підвищення кваліфікації, що відповідає новим вимогам МОН. Для цього потрібно буде заповнити підсумкову онлайн-форму, на основі відповідей EdCamp Ukraine прийме рішення про доцільність видачі сертифікату.

Неочікувану в часи самоізоляції назву “Тримай п’ять, освіто” організатори пояснюють спільним для всіх бажанням підтримки, адже люди вже майже всього світу зараз уникають зайвих фізичних контактів, у тому числі – рукостискань, і тим більше потребують підтримки одне одного. “Тримай п’ять!” – це готовність взаємної підтримки – між учителями, батьками, учнями і просто всіма людьми.

За словами організаторів, символічна “п’ятірка” стала і числовою основою заходу: він матиме 5 тематичних напрямків, 5 спікерських потоків (“влада”, “зірки”, педагоги-практики/ні, українські та іноземні експерти/-ки), 5 ключових принципів (безкоштовність, незалежність, зацікавленість у досвіді інших, вільний вибір сесій та “ефект довгого хвоста”) та безпрецедентно триватиме цілих 5 днів. Зрештою, до аудиторії конференції долучаться і представники/-иці 5-ти країн Східного партнерства: України, Білорусі, Грузії, Вірменії та Молдови – ці ж країни наступного року візьмуть участь у першому міжнародному EdCamp’i.

Конференція відбудеться на спеціальному вебінарному майданчику, де можна буде спілкуватися, переглядати презентації, дискутувати. Відеозаписи всіх сесій будуть доступні на YouTube-каналі EdCamp Ukraine.

Учасники/-иці можуть вільно обирати, які сесії слухати, повний розклад знаходиться за посиланням.

Сесії проведуть представники/-иці влади: т. в.о. міністра науки й освіти Любомира Мандзій та колишні міністерки Лілія Гриневич і Ганна Новосад, директор Українського інституту розвитку освіти Вадим Карандій і його заступниця Наталія Софій; голова комітету з питань освіти, науки та інновацій у Верховній Раді України Сергій Бабак та його заступник Сергій Колебошин; перший освітній омбудсмен України Сергій Горбачов. Також до конференції долучаться “зірки”: фронтмен музичного гурту “Антитіла”, амбасадор Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA Ukraine) Тарас Тополя, ведуча “ТСН” на каналі “1+1”, кураторка соціального проєкту “Право на освіту” Наталія Мосейчук, телеведуча, засновниця Фонду розвитку та підтримки молодого мистецтва України Slava Frolova-Group В’ячеслава Фролова. Досвідом також поділяться іноземні експерти та експертки – засновниця світового руху EdCamp Хадлі Фергюсон, американська педагогиня та журналістка Естер Войчицькі, старша розробниця програми емоційно-етичного розвитку дитини Університету Еморі Кріста Тінарі, а також їхні українські колеги – дитяча та сімейна психологиня Світлана Ройз, національна координаторка PISA в Україні, заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко та начальник відділу досліджень та аналітики в тому ж центрі Василь Терещенко, співзасновник платформи масових відкритих онлайн-курсів Prometheus Іван Примаченко та багато інших.

Експертки й експерти не лише даватимуть практичні поради та коментуватимуть зміни, запроваджені МОН, а й поділяться тим, як самі переживають карантин, що переоцінили за цей час, яким бачать “світ після”.

“Участь батьків у освітніх процесах ще ніколи в нашій новітній історії не була такою глибокою, як у ці дні. Це було б добре, якби не було настільки виснажливим, – вважає голова ГО EdCamp Ukraine, радник міністра освіти і науки України Олександр Елькін. – Учительство теж виснажене, оскільки більшість педагогів не мали справу з дистанційною освітою, не мають звичних способів дії та напрацювань. Ми чуємо це від вчителів та вчительок всієї України, в тому числі, з Харківщини. Крім того, ми всі – живі люди, яких турбує: як зміниться наше економічне становище? як не втратити здоровий глузд в умовах ізоляції? як узагалі зміниться світ після пандемії і як нам адаптуватися до цих змін? Власне, ми спробуємо дати відповіді на ті питання, які зараз хвилюють і вчительство, і батьків”.

Магістральним партнером проєкту виступив Фонд народонаселення ООН в Україні. Події надають державну підтримку Міністерство освіти і науки України, Український інститут розвитку освіти, Освітній омбудсмен України.

Довідка:

Ініціатива EdCamp народилася в 2010 році в США. Американські вчителі і вчительки вирішили створити альтернативний державному спосіб підвищення кваліфікації та професійного розвитку педагогів.

З тих пір рух EdCamp поширився у 44 країнах, однією з перших країн, яка приєдналася до цієї ініціативи, стала Україна. У 2019 році формат EdСamp увійшов до світового рейтингу HundrED.

Громадська організація «ЕдКемпУкраїна» (або Спільнота відповідального вчительства EdCamp Ukraine) має на меті покращення кваліфікації шкільних педагогів, підвищення статусу вчительок і вчителів та загалом реформування системи освіти України. Сьогодні EdСamp Ukraine є найбільшим незалежним освітянським рухом у країні, до нього вже приєдналися понад 25 000 прогресивних педагогів.

Однією з ключових подій руху є щорічна загальнонаціональна (не)конференція EdCamp Ukraine, яка щороку проводиться у Харкові. Останній раз у 2019 році вона зібрала близько тисячі вчителів і вчительок та освітніх експертів і експерток з 25 регіонів України та 197 міжнародних експерток і експертів з 19 країн світу. Щомісяця регіональні (не)конференції (міні-едкемпи) проходять у різних закладах освіти по всій Україні. З 2015 року було проведено 147 таких регіональних “міні-едкемпів”.

18 березня 2020 року EdCamp Ukraine у співпраці з Prometheus та “Смарт освіта” за підтримки Міністерства освіти і науки та Міжнародного фонду “Відродження” провели для українських вчителів та вчительок національний вебінар з підвищення кваліфікації педагогів, який зібрав 4000 учасників.

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