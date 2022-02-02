Троє харків’ян вирушать в експедицію до Антарктиди. Хто саме

Днями було визначено склад зимувального загону 27-ї Української антарктичної експедиції. Науковці вже в березні мають відправитись на станцію "Академік Вернадський", де перебуватимуть понад рік. Цього разу до складу ввійшли троє харків’ян.

Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

Харківські науковці вирушать до Антарктиди

До складу загону 27-ї Української антарктичної експедиції увійшли троє харків’ян: дизеліст ЮрійЛишенко, геофізик Андрій Сопін і геофізик Олександр Богомаз, для якого експедиція стане першою. Команда перебуватиме в Антарктиді, на станції "Академік Вернадський" понад рік.

Очолюватиме експедицію досвідчений український полярник-геофізик Юрій Отруба, який уже 6 разів зимував на "Вернадському". Також до складу загону цьогоріч увійшли три жінки та один наймолодший учасник.

"За час українських антарктичних експедицій кількість зимівників змінювалась від 10 до 15 людей, але останніми роками відбирали саме 12 – п’ятеро з команди життєзабезпечення станції та семеро науковців. Цього ж разу ми вирішили посилити наукову частину команди, тож у 27-й УАЕ буде 14 учасників: 9 вчених, по 3 на кожен напрям – геофізика, метеорологія, біологія, та традиційно лікар, кухар, дизеліст, механік і сисадмін", – розповів директор НАНЦ Євген Дикий.

Підготовка учасників антарктичної експедиції в Харкові

Учасники 27-ї Української антарктичної експедиції пройшли восьмиденні навчально-практичні збори на базі низькочастотної обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН у селі Мартове. Хлопцям і дівчатам показали, як влаштована і працює станція, які дослідження там проводять.

Источник: novyny.live/

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