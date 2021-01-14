Наука
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:19
Просмотров: 69

Южнокорейские ученые создали прозрачный солнечный элемент для электронных устройств

Южнокорейские ученые создали прозрачный солнечный элемент для электронных устройств

Исследователи из Южной Кореи изготовили полностью прозрачный солнечный элемент, который имеет коэффициент пропускания видимого света более, чем 57%.

Группа ученых из южнокорейского Национального университета Инчхон разработала недорогой прозрачный солнечный элемент, который способен работать как фотоприемник с собственным питанием и как генератор энергии. Полностью прозрачный солнечный элемент состоит из слоя диоксида титана (TiO2), который используется как поглотитель УФ-света, и слоя оксида никеля (II) (NiO), нанесенного для высокого пропускания видимого света.

Устройство было создан со стеклянной подложкой, легированной фтором пленкой оксида олова (FTO) и покрытием из серебряной нанопроволоки.

Измерения, проведенные учеными, показали, что фотоэлектрическое устройство способно производить электроэнергию с эффективностью преобразования 2,1%. Благодаря УФ-освещению прозрачный солнечный элемент генерировал мощность для перемещения двигателя (0,2 В и 10 мА). Исследователи утверждают, что прозрачный солнечный элемент будет выполнять роль невидимого генератора энергии.

Недорогой солнечный элемент может быть пригодным для применений во многих электронных устройствах.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В оккупированном Симферополе начались массовые отключения электроэнергии: подробности
12.01.2021 07:21    215
Установлен рекорд эффективности солнечной ячейки n-типа – 24,9%
09.01.2021 10:56    210
Toyota представила сверхкомпактный двухместный электромобиль Tiny C+pod с двигателем 9 кВт, батареей 9 кВтч и ценником $16,000
02.01.2021 11:17    359
"Энергоатом" перенес на три недели включение в сеть блока №5 Запорожской АЭС – экс-глава Минэнерго
01.01.2021 10:58    210
Солнечная энергетика: основные итоги 2020 года
01.01.2021 08:11    211
В ближайшие годы электростанции не выдержат нагрузок из-за глобального потепления
23.12.2020 08:51    316
К 2023 производство поликремния солнечного качества превысит 270 ГВт
21.12.2020 10:12    174
Торговый порт Южный впервые принял судно с лопастями ветрогенераторов (ФОТО)
18.12.2020 09:40    305
Модульный ядерный реактор NuScale сможет вырабатывать водородное топливо
17.12.2020 08:25    220
Японские инженеры увеличили эффективность органических солнечных элементов в 1,5 раза
15.12.2020 09:35    200
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 