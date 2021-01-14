Южнокорейские ученые создали прозрачный солнечный элемент для электронных устройств

Исследователи из Южной Кореи изготовили полностью прозрачный солнечный элемент, который имеет коэффициент пропускания видимого света более, чем 57%.

Группа ученых из южнокорейского Национального университета Инчхон разработала недорогой прозрачный солнечный элемент, который способен работать как фотоприемник с собственным питанием и как генератор энергии. Полностью прозрачный солнечный элемент состоит из слоя диоксида титана (TiO2), который используется как поглотитель УФ-света, и слоя оксида никеля (II) (NiO), нанесенного для высокого пропускания видимого света.

Устройство было создан со стеклянной подложкой, легированной фтором пленкой оксида олова (FTO) и покрытием из серебряной нанопроволоки.

Измерения, проведенные учеными, показали, что фотоэлектрическое устройство способно производить электроэнергию с эффективностью преобразования 2,1%. Благодаря УФ-освещению прозрачный солнечный элемент генерировал мощность для перемещения двигателя (0,2 В и 10 мА). Исследователи утверждают, что прозрачный солнечный элемент будет выполнять роль невидимого генератора энергии.

Недорогой солнечный элемент может быть пригодным для применений во многих электронных устройствах.

Источник: elektrovesti.net

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