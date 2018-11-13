Юваль Харари: как мир будет жить в 2050 году

Израильский историк, профессор Еврейского университета в Иерусалиме Юваль Ной Харари выпустил новую книгу — «21 урок для 21-го века». Вкратце, его прогнозы.

Об отсутствии уверенности в чем-либо

Людям никогда не удавалось точно прогнозировать будущее. Но сегодня это сложнее, чем когда-либо. Технологии позволяют проектировать наше тело, мозг и мысли. Поэтому мы больше не можем быть уверенными в чем-либо.

Тысячу лет назад люди были уверены в неких фундаментальных вещах, которые оставались незыблемыми. Если вы жили в Китае в 1018 году, то знали, что к 1050 году империя Сун может распасться, племена кидани могут напасть с севера, а чума — убить миллионы. Однако было очевидно, что даже в 1050 году большинство людей будет по-прежнему работать фермерами и ткачами, мужчины будут доминировать над женщинами, продолжительность жизни будет около 40 лет, а человеческое тело останется абсолютно таким же.

Поэтому бедные китайские родители учили своих детей выращивать рис или ткать шелк, а семьи побогаче учили своих мальчиков каллиграфии, чтению конфуцианской классики или сражениям на лошадях. Девушек они учили быть скромными и покладистыми домохозяйками. Было очевидно, что эти же навыки понадобятся им в 1050 году.

Но сегодня у нас нет представления, как Китай или остальной мир будет выглядеть в 2050-м. Мы не знаем, как люди будут зарабатывать, как будут функционировать армии и государственные учреждения и каким будет отношение к гендеру. Человеческое тело может испытать беспрецедентную революцию благодаря биоинжинирингу и прямой связи между мозгом и компьютерами. Большинство вещей, изучаемых детьми сегодня, будут нерелевантными в 2050 году.

Средневековая китайская гравюра

Об информации

В XXI веке мы завалены огромным массивом информации, которую цензоры не могут блокировать, как раньше. Если вы живете в провинциальном мексиканском городке и владеете смартфоном, то можете потратить много времени на чтение Википедии, просмотр TED-видео или прохождение онлайн-курсов.

С другой стороны, очень легко завалить людей противоречивыми сведениями. Люди во всем мире находятся в одном клике от последних новостей о бомбардировках Алеппо или тающих ледников в Арктике, но они столь противоречивы, что определиться где правда, а где ложь — очень сложно. Помимо этого, неисчислимое количество информации приводит к тому, что человеку очень трудно сосредоточиться. И когда политика или наука становятся слишком сложными, людям легче переключить внимание на видео с забавными котиками, на сплетни о знаменитостях или порнографию.

Об образовании

В таком мире последнее, что должен давать педагог ученикам, — больше информации. У них и так чрезмерное количество данных. Люди должны научиться извлекать из информации смыслы, видеть разницу между важным и не очень, складывать отрывки информации в большую картину мира.

Такая модель — идеал западного либерального образования, но до сих пор у многих школ не получалось к нему приблизиться. Учителя поощряли учеников «думать самостоятельно». Им кажется, что если дать студентам массивы информации и чуточку свободы, те создадут собственную картину мира. А если у них это не получится, времени все равно хватит, чтобы придумать хорошую систему в будущем.

Но времени больше нет. Решения, принятые нами в последующие несколько поколений, будут фундаментальными. Если этому поколению не хватает исчерпывающих знаний о космосе, будущее будет решаться в случайном порядке.

Помимо информации, большинство школ слишком фокусируются на том, чтобы обеспечить учеников набором заранее установленных навыков. Например, решать дифференциальные уравнения, писать на языке C++, определять химические вещества в пробирке или говорить на китайском.

Но так как у нас нет представления, как будет выглядеть мир и рынок труда в 2050 году, мы не знаем, какие конкретные знания нам понадобятся. Можно инвестировать в обучение детей C++ или китайскому, чтобы обнаружить, что в 2050-м искусственный интеллект пишет коды намного лучше, чем люди, а новое приложение Google Translate переводит беседу на безупречный мандарин, кантонский диалект или хакка, даже если ваши познания заканчиваются на Ни хао («здравствуйте, — кит.).

Разнорабочий в Бангладеш

Многие педагоги утверждают, что школам пора переключиться на обучение «четырем К» — критическому мышлению, коллаборации, коммуникации и креативности. Наиболее важным будет умение преодолевать изменения, осваивать новое и сохранять ментальное равновесие в неизвестных ситуациях. Чтобы справляться с миром в 2050 году, вам нужно не просто изобретать новые идеи или продукты — вам нужно переосмысливать себя снова и снова.

О будущем

В 1848 году манифест Коммунистической партии провозгласил крах устоявшейся системы. Маркс и Энгельс имели в виду социальные и экономические сферы. К 2048-му физические и когнитивные структуры тоже растают в воздухе или в облаке информации.

В 1848 году миллионы людей теряли работу в деревнях и на фермах, отправляясь в большие города, чтобы работать на фабрике. Но приехав в город, они вряд ли меняли свой пол. И найдя работу на текстильной фабрике, они рассчитывали проработать там до конца жизни.

К 25-ти годам на сайте свиданий вы пишете в графе о себе «25-летняя гетеросексуальная женщина. Живу в Лондоне и работаю в магазине одежды». В 35 лет вы указываете, что «вы человек без определенного пола, испытываете постоянные возрастные корректировки. Ваша активность преимущественно происходит в виртуальном мире, а ваша жизненная миссия — создать то, что не создавал ни один дизайнер».До 2048 года людям, возможно, придется справляться с миграциями в киберпространстве, с изменчивыми гендерными идентичностями и с новым опытом чувствительности, генерируемым компьютерными имплантами. Допустим, они найдут и работу, и смысл в дизайне моды. Но через десятилетие не только эта профессия, но все работы, требующие определенного уровня художественного творчества, может взять на себя искусственный интеллект.

В 45 лет как ваши свидания, так и ваше самоопределение далеко в прошлом. Вы просто ждете, когда алгоритм найдет (или создаст) вам идеальную пару. Что касается фешн-дизайна, алгоритмы настолько превзойдут вас, что воспоминания о ваших прежних достижениях принесут больше стыда, чем гордости.

К середине XXI века постоянные изменения и большая продолжительность жизни сделают традиционную модель (при которой половину жизни люди учатся и половину применяют изученное в работе) устаревшей. Привычный образ жизни развалится, между жизненными периодами будет все меньше связи. Вопрос «Кто я» станет более сложным и актуальным, чем когда-либо раньше.Но не воспринимайте этот сценарий буквально. Если кто-то опишет вам середину XXI века как научную фантастику, скорее всего, это будет ложь. Но если кто-то опишет вам середину XXI века, и это не будет звучать как научная фантастика, — то это точно ложь. Мы не можем быть уверенными в конкретных фактах, но сами изменения — это единственный достоверный факт.

Источник: http://hadashot.kiev.ua

Новости портала «Весь Харьков»