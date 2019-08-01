В августе над Землей взойдет черная Луна: названы даты космического явления

В последний месяц лета случится необычное явление, которое смогут наблюдать жители Азии и Европы. Над Восточным полушарием взойдет темная или же «черная луна». Такое название получило событие, когда за один календарный месяц происходит два новолуния. В августе 1 и 30 числа будет наблюдаться новолуние.

В эти ночи спутник нашей планеты никто не может увидеть в небе, ведь он находится очень близко к Солнцу и при этом к Земле Луна повернута ночной стороной. Исключительно в тех случаях, когда на улице ясная погода, можно увидеть диск бледного пепельного цвета. Он подсвечивается небольшим количеством слабого света, который отражается от нашей планеты.

Интересным фактом есть то, что жители Западного полушария, будут наблюдать это невероятное небесное явление под названием «черная луна», в конце июля. Причиной этого есть разница во времени. Именно поэтому в Западном полушарии событие произойдет чуть раньше

Такие явления можно наблюдать каждые два с половиной года. В прошлый раз «черная луна» показалась жителям планеты в конце октября 2016 года. Следующий раз, два новолуния за месяц случатся в конце апреля 2022 года.

Источник: medinfo.ua

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