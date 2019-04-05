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В Австралии запустили первый в мире термальный аккумулятор

В Австралии запустили первый в мире термальный аккумулятор

Стартап Climate Change Storage (CCT Energy Storage) из Южной Австралии построил и запустил первый в мире термальный аккумулятор, который сможет хранить в шесть раз больше энергии, чем литиевый аккумулятор аналогичной емкости. Кроме того, стоимость термального аккумулятора на 20-40% дешевле.

Установка (Thermal Energy Device, TED) представляет собой модульный блок для хранения мощностей, производимых возобновляемыми источниками энергии - солнечными, ветровыми электростанциями или полученными непосредственно с энергосети. Принимая эту энергию, он использует ее для нагрева и плавки кремния в полностью герметичной камере. Когда электричество снова понадобится, оно будет получено с помощью теплового двигателя. Стандартный TED-бокс содержит 1.2 МВт * ч энергии и при этом умещается в шестиметровый контейнер.

В Австралии запустили первый в мире термальный аккумулятор

Разработчики заявляют, что установка способна хранить в 12 раз больше запас энергии, чем батарея свинцово-кислотного аккумулятора аналогичных размеров, и в несколько раз больше, чем литий-ионный аккумулятор. В случае масштабного отключения электроэнергии TED способен отдавать электричество в течение примерно двух суток. Во время работы система может и заряжаться, и разряжаться одновременно. Устройство имеет всего три подвижных элемента, минимально снижает необходимость в техническом обслуживании.

В Австралии запустили первый в мире термальный аккумулятор

Разработчики уверяют, что каждый блок можно будет использовать в течение примерно двадцати лет благодаря тому, что расплавленный кремний не меняет своих свойств. Более того, по их словам, есть основания полагать, что кремний с каждым циклом нагрева и охлаждения только лучше держит тепло. Важен и вопросы утилизации - если использованные литий-ионные аккумуляторы создают серьезную угрозу экологии, кремний полностью перерабатывается. Кроме того, для TED не нужно много места, установку можно использовать в сейсмически опасных зонах.

Стартап уже договорился о поставках нескольких образцов TED для телекоммуникационной компании Stillmark, а также подписал соглашение с группой MIBA, которая получит эксклюзивные права на производство и продажу технологии в Дании, Швеции, Нидерландах и других странах Европы. Производство коммерческих моделей должно начаться в ближайшие месяцы. В этом году клиенты получат не менее 10 единиц TED, а производство более 200 единиц ожидается к 2020 году.

Источник: elektrovesti.net

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