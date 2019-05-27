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В центре Харькова из-за тестирования протестуют иностранные студенты

В центре Харькова из-за тестирования протестуют иностранные студенты

Возле северного корпуса Харьковского Национального университета имени Каразина собрались около 200 иностранных студентов-медиков, учащихся на 6-м курсе Харьковского национального медицинского университета и Университета Каразина.

Собравшиеся недовольны тем, что в традиционный экзамен «КРОК» в этом году были добавлены вопросы на английском языке для американских медиков-интернов.

Они заявляют о некорректном переводе заданий в тесте и о том, что они не были подготовлены к этим вопросам.

И хотя результаты тестирования еще не объявлены, большая часть иностранных студентов уверены, что экзамен они не прошли.

В связи с этим они требуют не засчитывать эти результаты тестирования и дать им возможность пересдать его.

Стоит отметить, что без этого теста они не могут получить дипломы об окончании данных ВУЗов и работать врачами.

Агентство Телевидения Новости

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