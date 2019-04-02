В GMAIL появилась функция отложенной отправки писем

Компания Google добавила в почтовый сервис Gmail возможность запланировать отправку письма в удобное для пользователя время.

Об этом сообщается в блоге компании.

Благодаря новому сервису пользователи смогут отправлять письма в один из предложенных промежутков времени (к примеру, завтра утром) или же указать точные время и дату отправки.

Google запускает новую функцию 1 апреля, но когда она станет доступна всем пользователям — не уточняется.

Фото: Google

Также Google обновил функцию Smart Compose, которая при помощи машинного обучения сокращает время написания письма. Теперь она может автоматически подбирать приветствия и определять тему письма, основываясь на "теле" текста. Пока услуга доступна только на английском языке, но в скором времени появится на испанском, французском, итальянском и португальском.

Новое обновление компания Google приурочила к 15-летию сервиса Gmail. Почтовый клиент работает с 1 апреля 2004 года.

Источник: bykvu.com

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