В Харьков снова идут морозы

Как сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, в субботу в городе - облачно, снег, метель, на дорогах - гололедица, ветер – 7-12 м/с, порывы – 15-20 м/с. Температура воздуха ночью – 12-14 градусов мороза, днем – 9-11 градусов ниже нуля.

В воскресенье - облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах - гололедица, ветер – 7-12 м/с. Температура воздуха ночью – 12-17 градусов мороза, днем – 7-12 градусов ниже нуля.

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