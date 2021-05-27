В Харькове будет курсировать эко-автобус для сбора батареек, ламп и термометров

В Харькове будет курсировать эко-автобус для сбора «опасных» отходов.

Об этом сегодня, 27 мая, в пресс-центре Харьковского горсовета сообщил директор КП «Муниципальная компания обращения с отходами» Юрий Суярко.

Он напомнил, что инициатива «Нам не до лампочки» реализуется совместно с общественной организацией «Добрая воля», которая в прошлом году победила на городском конкурсе проектов на бюджет участия (общественный бюджет). В рамках реализации проекта приобрели экобус и 10 стационарных контейнеров.

По словам Юрия Суярко, два таких контейнера уже установлены возле Шевченковской и Холодногорской районных администраций, остальные в ближайшее время появятся в центрах предоставления админуслуг, в супермаркетах и на других проходных местах.

Для маршрута экобуса были избраны адреса, которые не охватываются стационарными пунктами приема бытовых опасных отходов.

По словам заместителя директора КП «МКОО» Игоря Соловинчека, ртутные термометры будут утилизировать на спецзаводах Украины, батарейки - отправлять на утилизацию в Польшу или Словакию, а энергосберегающие и трубчатые лампы - обезвреживать непосредственно на предприятии.

В свою очередь председатель совета ОО «Добрая воля» Артем Костецкий призвал харьковчан приобщаться к проекту и участвовать в проведении информационной кампании, после чего все волонтеры получат брендированные подарки.

Как рассказали в Харьковском горсовете, экобус выйдет на маршрут 1 июня.

Автор проекта, исполнительный директор ОО «Добрая воля» Ксения Тумановская проинформировала, что эко-автобус будет курсировать по следующему графику: вторник - пятница - с 11:00 до 18:00 (спальные районы города); суббота - с 8:30 до 15:30 (местные рынки). Маршрут будет охватывать все районы Харькова.

С подробной информацией о правилах сортировки опасных отходов, местах установки контейнеров, а также с графиком движения экобуса можно ознакомиться здесь.

Агентство Телевидения Новости