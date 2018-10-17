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В Харькове ищут ученых, специализирующихся на космосе

В Харькове ищут ученых, специализирующихся на космосе

Радиоастрономический институт Национальной академии наук Украины объявил конкурс на замещение должностей старшего научного сотрудника и научного сотрудника отдела космической радиофизики.

Требования к конкурсантам - наличие научных трудов и опыта работы по тематике отдела.

Документы от соискателей принимают до 4 ноября по адресу: ул. Акад. Проскуры,12. Телефон для справок - 341-77-28.

Справка SQ. Радиоастрономический институт создан в 1985 году. Организатором института и его первым директором был академик НАНУ Леонид Николаевич Литвиненко. В институте около 30 докторов и 70 кандидатов наук. Институт является головной научной организацией в Украине в области радиоастрономических и радиофизических исследований космического пространства.

Институту утверждены следующие научные направления:

* радиоастрономия объектов Вселенной;

* дистанционное зондирование геокосмоса и Солнечной системы;

* физические принципы построения радиотелескопов и радиотехнических систем дистанционного зондирования.

Наряду с фундаментальными, в институте ведутся прикладные исследования и разработки приборов и радиотехнических систем различного назначения в декаметровом, СВЧ, миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах.

Источник: sq.com.ua

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