В Харькове ищут ученых, специализирующихся на космосе
Радиоастрономический институт Национальной академии наук Украины объявил конкурс на замещение должностей старшего научного сотрудника и научного сотрудника отдела космической радиофизики.
Требования к конкурсантам - наличие научных трудов и опыта работы по тематике отдела.
Документы от соискателей принимают до 4 ноября по адресу: ул. Акад. Проскуры,12. Телефон для справок - 341-77-28.
Справка SQ. Радиоастрономический институт создан в 1985 году. Организатором института и его первым директором был академик НАНУ Леонид Николаевич Литвиненко. В институте около 30 докторов и 70 кандидатов наук. Институт является головной научной организацией в Украине в области радиоастрономических и радиофизических исследований космического пространства.
Институту утверждены следующие научные направления:
* радиоастрономия объектов Вселенной;
* дистанционное зондирование геокосмоса и Солнечной системы;
* физические принципы построения радиотелескопов и радиотехнических систем дистанционного зондирования.
Наряду с фундаментальными, в институте ведутся прикладные исследования и разработки приборов и радиотехнических систем различного назначения в декаметровом, СВЧ, миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах.
Источник: sq.com.ua