В Харькове пройдет турнир юных изобретателей

ХIII городской турнир юных изобретателей и рационализаторов пройдет 19 октября в Харьковском национальном университете городского хозяйства имени А. Н. Бекетова.

Участниками станут 60 школьников 9-11-х классов со всех районов города. Судить юных изобретателей будут преподаватели, научные сотрудники и студенты университета городского хозяйства и Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина. Победителям вручат дипломы Департамента образования и подарки.

Турниры проводит Департамент образования городского совета в рамках реализации Комплексной программы развития образования города Харькова на 2018-2022 годы, – сообщают в городском совете города Харьков.

Начало – в 10:00.

Место – Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.Н. Бекетова (ул. Маршала Бажанова, 17).

Источник: objectiv.tv

Автор: Артем Некрасов

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