В Харькове состоится забег, посвященный Дню беженцев
Марафон, посвященный Всемирному дню беженцев, пройдет 22 июня на велотрассе вдоль Белгородского шоссе (возле Мемориала Славы).
По словам организаторов, цель акции - проявить свою гражданскую позицию и продемонстрировать человечность и всестороннюю поддержку беженцам и внутренне перемещенным лицам.
Марафон будет проходить в рамках всемирной кампании «Два миллиарда километров в безопасности».
В рамках мероприятия состоится забег на две дистанции: 5 и 10 км. К участию в марафоне приглашаются все желающие, независимо от возраста. Победители соревнований получат призы. Подать заявку можно до 21 июня.
Также к мероприятию можно присоединиться в качестве волонтеров.
Начало забега - в 9:00. Старт - возле Мемориала Славы.
Организаторы проекта - представители полевого офиса Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Харькове.
Источник: city.kharkov.ua