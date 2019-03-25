В Харькове установили интеллектуальный рекорд Украины

В Харьковской области установили интеллектуальный рекорд Украины. Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

В субботу, 23 марта, в манеже "ХАИ" состоялась самая массовая в истории страны игра в "Что? Где? Когда?". Участие в соревнованиях приняла 341 команда и 1705 игроков. До этого рекорд принадлежал Киеву, где в интеллектуальном состязании приняли участие 1589 человек.

"Думаю, не случайно такая массовая игра проходит именно в Харькове, - сказала глава ХОГА Юлия Светличная. - Ведь Харьков всегда был интеллектуальной кузницей нашей страны. Ведь в наших вузах подвергаются огранке яркие алмазы. Ведь вы - достойные, вы - наше будущее".

Участие в соревнованиях приняли не только профессионалы и любители игры, но также студенческие, ученические и команды учреждений интернатного типа. Достижение было официально зафиксировано представителями Национального реестра рекордов Украины.

Источник: newsroom.kh.ua

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