Наука
Перейти к списку новостей
16.08.2021 21:00
Просмотров: 262

В Харькове заканчивается сильная жара

В Харькове заканчивается сильная жара

Начало рабочей недели в Харькове начался с жаркой погоды. Днем температура воздуха будет колебаться от +30 до +35, ночью от +15 до +22 градусов. Такая погода царит в большинстве регионов, а все из-за антициклона "Люцифер", который добрался до наших границ из Африки. Он уже успел наделать беды в Европе, поэтому из-за сильной аномальной жары в огне оказался итальянский остров Сицилия. Там зарегистрировали самую высокую рекордную температуру в истории - 49 градусов, что привело массовые лесные пожары.

Однако харьковские синоптики уверяют, что такой опасности для украинцев нет, ведь на долго антициклон не задержится. Уже в среду страну постепенно начнёт накрывать новый влажный циклон, который принесет кроме грозовых дождей еще и ощутимое понижение температуры.

Инна Кондаурова, синоптик

Все эти дни погоду нам определял антициклон, который усиливался с Запада, поэтому у нас была хорошая погода, без осадков. А уже с 18 числа с северо-запада будет углубляться ложбина циклона. Циклон будет располагаться над Скандинавским полуостровом, и погоду над Украиной будет определять атмосферный холодный фронт, который принесёт нам осадки в виде дождя

В Харьковском гидрометцентре прогнозируют, что с 19 августа циклон начнёт бурлить и на территории Харьковской области. Ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами будут предупреждения о грозе и граде.

Температура начнет снижаться, и столбики термометра будут колебаться на отметках днем ​​от +24 до +29, ночью от +14 до +19.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 