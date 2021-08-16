В Харькове заканчивается сильная жара

Начало рабочей недели в Харькове начался с жаркой погоды. Днем температура воздуха будет колебаться от +30 до +35, ночью от +15 до +22 градусов. Такая погода царит в большинстве регионов, а все из-за антициклона "Люцифер", который добрался до наших границ из Африки. Он уже успел наделать беды в Европе, поэтому из-за сильной аномальной жары в огне оказался итальянский остров Сицилия. Там зарегистрировали самую высокую рекордную температуру в истории - 49 градусов, что привело массовые лесные пожары.

Однако харьковские синоптики уверяют, что такой опасности для украинцев нет, ведь на долго антициклон не задержится. Уже в среду страну постепенно начнёт накрывать новый влажный циклон, который принесет кроме грозовых дождей еще и ощутимое понижение температуры.

Инна Кондаурова, синоптик

Все эти дни погоду нам определял антициклон, который усиливался с Запада, поэтому у нас была хорошая погода, без осадков. А уже с 18 числа с северо-запада будет углубляться ложбина циклона. Циклон будет располагаться над Скандинавским полуостровом, и погоду над Украиной будет определять атмосферный холодный фронт, который принесёт нам осадки в виде дождя

В Харьковском гидрометцентре прогнозируют, что с 19 августа циклон начнёт бурлить и на территории Харьковской области. Ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами будут предупреждения о грозе и граде.

Температура начнет снижаться, и столбики термометра будут колебаться на отметках днем ​​от +24 до +29, ночью от +14 до +19.





Агентство Телевидения Новости