В харьковских школах установят мультимедийные панели

По данным пресс-службы Харьковского горсовета, научный парк "Синергия" разрабатывает мультимедийные панели для учебных заведений.

Первый вице-мэр и директор Департамента образования Ольга Деменко осмотрели интерактивные мультимедийные доски, с помощью которых можно проводить уроки по всем предметам в различных учебных учреждениях - детсадах, школах, вузах. Панели разработали в Харькове, а наполнение – в Чехии.

Как сообщил директор научного парка «Синергия» Вадим Хачатрян, чешские специалисты перевели на украинский язык необходимую информацию и создали визуальный контент - несколько тысяч 3D моделей.

«Мы - партнеры. У них стоят наши панели с их программным обеспечением, у нас - свои с их программой. Это интерактивная панель на базе промышленных мониторов. Например, на уроке биологии можно до мельчайших подробностей изучить строение тела. Если это ухо человека, то можно увидеть, как проходит звук, там видны волны низких, высоких частот, увидеть, как реагирует мозг. На уроке истории попадаешь, например, на лондонский средневековой жилой мост. Все уникально прорисовано, можно гулять по нему, о каждом здании есть информация. Это наглядно, ты попадаешь в игру. Технология рассчитана на сто одновременных касаний, все картинки масштабируются. После таких занятий дети могут пройти викторину», - рассказал Вадим Хачатрян.

Отметим, что научный парк «Синергия» работает на базе Харьковского национального университета радиоэлектроники.

Агентство Телевидения Новости