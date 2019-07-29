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В харьковский танковый институт впервые поступили девушки
Впервые в Харькове в институте таноквых войск будут учиться девушки.
Об этом сообщили в информагентстве Министерства обороны Украины.
В Харьковском военном институте танковых войск НТУ «ХПИ» закончилась вступительная кампания.
В этом году в Харьковский военный институт танковых войск поступили шесть девушек.
Это первый женский набор в вуз, который отменил «монополию» мужчин в области вооружения и военной техники механизированных и танковых подразделений.
Вчерашние абитуриенты, которые приехали сюда со всех уголков Украины, поздравляют друг друга с вступлением и готовятся к началу первого армейского испытания - курса молодого бойца.
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