В харьковский танковый институт впервые поступили девушки

Впервые в Харькове в институте таноквых войск будут учиться девушки.

Об этом сообщили в информагентстве Министерства обороны Украины.

В Харьковском военном институте танковых войск НТУ «ХПИ» закончилась вступительная кампания.

В этом году в Харьковский военный институт танковых войск поступили шесть девушек.

Это первый женский набор в вуз, который отменил «монополию» мужчин в области вооружения и военной техники механизированных и танковых подразделений.

Вчерашние абитуриенты, которые приехали сюда со всех уголков Украины, поздравляют друг друга с вступлением и готовятся к началу первого армейского испытания - курса молодого бойца.

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