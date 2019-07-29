Наука
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:23
Просмотров: 97

В харьковский танковый институт впервые поступили девушки

В харьковский танковый институт впервые поступили девушки

Впервые в Харькове в институте таноквых войск будут учиться девушки.

Об этом сообщили в информагентстве Министерства обороны Украины.

В Харьковском военном институте танковых войск НТУ «ХПИ» закончилась вступительная кампания. 

В этом году в Харьковский военный институт танковых войск поступили шесть девушек. 

Это первый женский набор в вуз, который отменил «монополию» мужчин в области вооружения и военной техники механизированных и танковых подразделений.

Вчерашние абитуриенты, которые приехали сюда со всех уголков Украины, поздравляют друг друга с вступлением и готовятся к началу первого армейского испытания - курса молодого бойца.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 