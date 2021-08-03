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В Харьковской области четверть источников и сетей водоснабжения не соответствуют нормам

В Харьковской области четверть источников и сетей водоснабжения не соответствуют нормам

В пробах воде превышают показатели мутности, общей жесткости, содержания сульфатов, нитратов и аммиака.

За первое полугодие 2021 года из источников и сетей централизованного водоснабжения Харьковской области, которые обеспечивают население питьевой водой, взяли 2457 проб воды. Их исследовали по санитарно-химическим показателям. Так, установили, что 651 проба или 26,5% не соответствует требованиям. Об этом сообщили в пресс-центре Харьковского лабцентра.

Специалисты нашли в воде превышения показателей по мутности, цветности, общей жесткости, содержанию сульфатов, железа, хлоридов, нитратов, аммиака, кремния и фтора. Самое большое отклонение от нормы нашли в воде централизованного водоснабжения Лозовского (72,6%) и Богодуховского (28,2%) районов.

По микробиологическим показателям исследовали 3060 проб воды. Из них 193 пробы или 6,3% не соответствовали требованиям эпидемической безопасности. Самое большое количество проб с отклонениями от нормы зафиксировали ​​в Лозовском (12,4%), Красноградском (10,7%), Изюмском (10,1%) и Купянском (9,3%) районах.

С распределительной сети водопровода Харькова исследовали 339 проб воды. 35 из них (10,3%) не соответствовали нормативным требованиям. В воде наблюдалось превышение норм по цветности в 1,1-1,5 раза, мутности в 1,11-1,7 раза, окисляемости в 1,1-1,5 раза. По микробиологическим показателям исследовали 646 проб, из них 8 (1,2%) не соответствуют нормам безопасности.

Также воду из сетей централизованного водоснабжения Харькова и области исследовали на вирусологические и паразитологические показатели. Этим требованиям, согласно данным лабцентра, вода отвечает.

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

Новости портала «Весь Харьков»

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