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В харьковском вузе открыли уникальную лабораторию

В харьковском вузе открыли уникальную лабораторию

Учебно-научная лаборатория "Paint. Varnish. Coating-Laboratory" открылась в Харьковской национальной академии городского хозяйства.

Об этом сообщили в облсовете.

Как подчеркнул ректор университета Владимир Бабаев, аналогов лаборатории нет в вузах и на заводах Украины. В лаборатории будут учить специалистов в области создания композиционных материалов для строительства, промышленности и дизайна.

"PVC Lab" оснащена инструментами для проведения анализа сырья, получения покрытия заданной толщины, измерения свойств композиционных материалов и покрытий, которые применяются в строительстве, промышленности и для покраски машин.

Источник: sq.com.ua

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