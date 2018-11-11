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В харьковском университете - новая лаборатория

В харьковском университете - новая лаборатория

В Харьковском национальном университете городского хозяйства открыли лабораторный комплекс эколого-энергетической безопасности. Открытие состоялось 9 ноября в рамках празднования Дня науки в Харьковской области. Участие в мероприятии принял заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев.

Новый лабораторный комплекс позволит исследовать и создавать мероприятия относительно анализа и повышения эколого-энергетической эффективности систем теплоснабжения и теплопотребления городов. Благодаря новому оборудованию в университете смогут более качественно готовить специалистов по направлениям "энергоэффективность" и "экологизация объектов - производителей и потребителей тепловой энергии - котельных установок, тепловых сетей, зданий" и другим. В состав комплекса входят лаборатория инновационных энергосберегающих технологий и лаборатория экологического мониторинга, которая поможет решить городские экологические проблемы.

Также в рамках мероприятия было подписано соглашение между ХНУГХ им. А. Н. Бекетова и ГП "НЭК "Укрэнерго" о сотрудничестве. В соответствии с соглашением университет будет готовить специалистов для предприятия, которое, в свою очередь, помогает вузу с обновлением материально-технической базы.

Анатолий Бабичев поздравил коллектив ХНУГХ им. А. Н. Бекетова от имени председателя ХОГА Юлии Светличной.

"Руководитель области уделяет особое внимание сфере науки и образования. Сегодня в регионе созданы условия, которые дают нашим заведениям возможность развиваться. Мы не стоим на месте, ведь на рынке предоставления образовательных и научных услуг есть конкуренция. Приятно, что высшая школа Харьковщины подтверждает свое значение, внедряет инновационные подходы в обучении", - сказал Бабичев.

Он отметил, что университет городского хозяйства подтверждает свой высокий уровень качеством и количеством набора студентов.

"Они неслучайно выбирают заведение. Здесь создаются современные лаборатории, вводятся новые технологии. Важно, что заведение работает совместно с работодателями. Это означает, что выпускники не просто получают образование и дипломы, но и имеют возможность работать и внедрять свои знания", - подчеркнул заместитель председателя ХОГА.

Источник: sq.com.ua

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