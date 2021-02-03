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В Хмельницкой области обнаружили неизвестное ранее трипольское поселение

В Хмельницкой области обнаружили неизвестное ранее трипольское поселение

На окраине города Полонное Хмельницкой области обнаружили ранее неизвестное поселение времен энеолита - бронзового века, о чем свидетельствует найденная там керамика.

Об этом корреспонденту Укринформа рассказал заместитель директора по вопросам охраны культурного наследия Хмельницкого областного научно-методического центра культуры и искусства, член Международной организации защиты памятников и достопримечательностей Сергей Шпаковский.

«В районе Гамарня в Полонном мы вместе с археологами Сергеем Маярчуком и Владимиром Захарьевым провели экспедицию по подтверждению или неподтверждению объектов археологии, зафиксировав место нахождения утраченного дворца Карвицких-Валевских и проверив весь этот земельный участок. В частности, нами найдена керамика эпохи энеолита, а это Трипольская культура (IV-III тысячелетия до нашей эры), и также керамика бронзового века, а это II тысячелетия до нашей эры. Мы подготовили заключение, которое передадим в городской совет, о том, что перед разделением на паи, перед земельно-строительными работами на этой территории нужно провести археологические исследования», - отметил Шпаковский.

В Хмельницкой области обнаружили неизвестное ранее трипольское поселение

По его словам, до сих пор не было информации о таком поселении на окраине Полонного.

Чиновник объяснил, что исследование проводилось на территории с остатками дворцово-паркового комплекса Карвицких-Валевских середины XIX века. Сам дворец уже потерян, но остались 2 хозяйственные постройки и более 50 дубов, которым до 200 лет.

Несколько лет тому назад разные депутаты городского совета высказывали идею о разделении земли на паи под усадьбой и передаче ее в частную собственность.

В Хмельницкой области обнаружили неизвестное ранее трипольское поселение

«Мы отстаивали позицию сохранить тот комплекс и не распаевывать его. Там можно разработать культурные креативные проекты по развитию этого места, в частности исследовать фундамент, а это работа археологов, провести геосканирование территории, поставить информационные знаки о том, что там действительно был дворец. Можно восстановить и сам парк. Мне пришлось выступать на сессии Полонского городского совета 2 года тому назад и убедить местных депутатов не делать этого (распаевывания - ред.), а исследовать территорию. В этом году снова начались разные дискуссии, и мы с коллегами по приглашению Полонского городского совета приехали туда и обнаружили двухслойное поселения эпохи энеолита - бронзового века», - отметил Шпаковский.

Источник: ukrinform.ru

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