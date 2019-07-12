Наука
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:40
Просмотров: 88

В Институте Бокариуса появились новые лаборатории

В Институте Бокариуса появились новые лаборатории

Новые кабинеты для проведения судебных экспертиз открыли сегодня, 12 июля, в Харьковском научно-исследовательском институте судебных экспертиз им.Бокариуса.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

По словам директора Харьковского НИИ судебных экспертиз им. Бокариуса Александра Клюева, в последние годы объем работы сотрудников института значительно возрос. Так, вместо 3 тыс. экспертиз в год сегодня в стенах учреждения проводится уже более 30 тыс., готовится 50 научных работ. Помещений для сотрудников стало не хватать, а некоторым приходилось работать даже в подвале.

Сейчас новое крыло, которое включает около десятка современных кабинетов, оснащенных всем необходимым для проведения исследовательских работ, было построено в учреждении практически с нуля. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 