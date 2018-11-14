В Испании разработали дрон для спасения человека на воде (видео)

В Испании разработали дрон, который может найти человека на воде и сбросить ему спасательный жилет.

Изображение из своей камеры дрон передает оператору на пляже.

А при необходимости устройство сбрасывает спасательный жилет, который надувается при контакте с водой.

Аппарат готов к вылету уже через шесть секунд после поступления экстренного вызова на пульт.

А это значительно быстрее, чем выедет катер.

Агентство Телевидения Новости