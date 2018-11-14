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В Испании разработали дрон для спасения человека на воде (видео)
В Испании разработали дрон, который может найти человека на воде и сбросить ему спасательный жилет.
Изображение из своей камеры дрон передает оператору на пляже.
А при необходимости устройство сбрасывает спасательный жилет, который надувается при контакте с водой.
Аппарат готов к вылету уже через шесть секунд после поступления экстренного вызова на пульт.
А это значительно быстрее, чем выедет катер.
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