Наука
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:00
Просмотров: 37

В Испании разработали дрон для спасения человека на воде (видео)

В Испании разработали дрон для спасения человека на воде (видео)

В Испании разработали дрон, который может найти человека на воде и сбросить ему спасательный жилет.

Изображение из своей камеры дрон передает оператору на пляже.

А при необходимости устройство сбрасывает спасательный жилет, который надувается при контакте с водой.

Аппарат готов к вылету уже через шесть секунд после поступления экстренного вызова на пульт.

А это значительно быстрее, чем выедет катер. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 