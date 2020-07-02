В июле состоится редчайший парад планет

Подобное астрономическое событие происходит примерно раз на 170 лет. Последний раз оно было зафиксировано в 1982 году.

В июле 2020 года состоится редкое астрономическое явление в Солнечной системе — парад планет.Об этом сообщает The Times Hub.

Парадом планет называют астрономическое событие, когда несколько планет Солнечной системы выстраиваются в линию и доступны для наблюдателей с Земли.

Самым частым подобным событием является выстраивание в ряд трех планет. Оно происходит около двух раз в год. Четыре планеты сходятся на одной линии раз в год, пять — раз в 19 лет.

Особенностью парада в июле 2020 года является то, что все планеты солнечной системы выстроятся на одной стороне Солнца одновременно с практически идеальным выравниванием. Такое событие последний раз произошло в 1982 году, а следующий раз ожидается в 2161 и 2492 годах.

Астрономы отмечают, что с 4 июля в ночном небе можно будет увидеть Марс, Юпитер и Сатурн, а утром — Венеру. Уран и Нептун заметить невооруженным глазом будет невозможно. Меркурий окажется спрятан из виду из-за Солнца.

Источник: Новости Ю

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