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В Киеве раскопали древнюю улицу

В Киеве раскопали древнюю улицу

В Подольском районе столицы археологи обнаружили улицу XVII-XVIII веков.

Об этом заявил директор Департамента охраны культурного наследия Александр Никоряк, сообщает пресс-служба горсовета.

На улице Щекавицкой архитектурно-археологическая экспедиция Института археологии НАН Украины проводит охранно-спасательные исследования, во время которых была обнаружена большая коллекция археологических материалов ХII-XIX веков.

"Среди индивидуальных находок - три древнерусских креста - энколпиона, три свинцовых княжеских печати, медная бляшка с изображением Богородицы, футляр для сабли XIX в. и т.п. Кроме того, фиксировались также культурные наслоения, улица и захоронения XVII-XVIII веков. Обнаружены также слои древнерусского времени (XII-XIII вв.)", - рассказал Никоряк.

Он отметил, что большое количество монет и товарных пломб XIX века характерны для припортовой зоны, в которой расположен исследуемый участок.

"Также зафиксированы остатки около 10 небольших подвалов-кладовых, хозяйственных и гидротехнических сооружений. Фиксировались также культурные наслоения, улица и захоронения XVII-XVIII веков, обнаружены также слои древнерусского времени (XII-XIII вв.)" - отметил руководитель экспедиции, глава отдела археологии Киева Всеволод Ивакин.

Сейчас работы продолжаются, все находки обрабатываются и реставрируются. Затем будет подготовлен научный отчет с описанием артефактов, которые будут переданы в государственный музейный фонд Украины.

Напомним, неделей ранее в Киеве жители Подола, нашли клад, когда высаживали деревья. Лопата одного из них наткнулась на что-то твердое в земле. В кладе оказались старинные монеты.

 

Агентство Телевидения Новости

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