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В Киеве в университете Шевченко нашли шпаргалку длиной почти два метра. Фото

В Киеве в университете Шевченко нашли шпаргалку длиной почти два метра. Фото

В Киеве студент исторического факультета университета КНУ им. Тараса Шевченко сделал огромную шпаргалку длиной 180 сантиметров, чтобы успешно сдать экзамен по "Новой истории Европы и Америки 1861-1918 годов". Об этом сообщил бывший преподаватель вуза Евгений Магда на своей странице в Facebook. Позже он уточнил, что этот случай произошел 10 лет назад.

"Учебный год завершаю с ностальгией. Сейчас у меня имидж либерала, но таким был не всегда. На фото – рукописная работа по курсу "Новая история Европы и Америки. 1861–1918 годы", изъятая во время экзамена на истфаке КНУ имени Тараса Шевченко. Длина – 180 см. Это вам не гуглить", – прокомментировал он фото.

В своем следующем посте Евгений сообщил, что шпаргалка была изъята 10 лет назад, когда он преподавал в КНУ им. Тараса Шевченко.

В Киеве в университете Шевченко нашли шпаргалку длиной почти два метра. Фото

В Киеве в университете Шевченко нашли шпаргалку длиной почти два метра. Фото

В Киеве в университете Шевченко нашли шпаргалку длиной почти два метра. Фото

Фото: facebook.com/yevhen.mahda

В комментариях пользователи Сети отметили, что студент старался, и в этом случае только за шпаргалку уже "отлично" можно было ставить.

 

Источник: strana.ua

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