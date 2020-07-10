В Минздраве рассказали о форматах обучения школьников с 1 сентября

В Министерстве здравоохранения выясняют, при каких условиях дети могут учиться в обычном формате, а при каких - в дистанционном. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во время пресс-брифинга в пятницу, 10 июля. По его словам, в ведомстве также рассматривают вариант смешанного обучения.

"Мы хотим, чтобы наши дети вернулись к обычному режиму обучения. Особенно 1 сентября, когда дети идут в первые классы. Но COVID-19 вносит свои коррективы, поэтому сейчас в условиях адаптивного карантина разрабатываем механизмы и правила, каким образом наши дети будут учиться ", - сказал Степанов.

Отмечается, что в Минздраве также рассматривают возможность сочетания традиционного и дистанционного форматов обучения.

По словам Степанова, алгоритмы действий Минздрав разрабатывает в сотрудничестве с Министерством образования и науки. Окончательные решения будут приняты не позднее чем через десять дней.

"Вместе с Министерством образования и науки мы разрабатываем соответствующие правила и алгоритмы. В течение недели, максимум десяти дней мы все пропишем и сообщим, каким образом при каких условиях и как будут учиться наши дети в следующем учебном году", - подытожил министр.

Ранее, накануне во время рабочей поездки на Волынь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что школы в Украине технически не готовы к дистанционному обучению и выразил надежду, что с 1 сентября дети пойдут в школы.

В свою очередь, городской глава Киева Виталий Кличко заявил, что киевские учебные учреждения готовятся к дистанционному обучению в школах с сентября. По его словам, такая форма обучения будет сохраняться до конца карантина. При этом Кличко подчеркнул, что Киев делает все для того, чтобы школы открылись с 1 сентября в привычном для всех режиме.





Агентство Телевидения Новости