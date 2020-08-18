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В Минздраве разъяснили, какие ограничения будут в школах разных карантинных зон

В Минздраве разъяснили, какие ограничения будут в школах разных карантинных зон

В Министерстве здравоохранения разъяснили, какие ограничения будут действовать в школах разных карантинных зон. В целом обучение в помещениях школ будет разрешено в регионах "зеленой", "желтой" и "оранжевой" зон, в "красной зоне" же учеба будет проходить онлайн.

Об этом во время конференции "Образование в условиях пандемии: как организовать учебный год 2020-2021" сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, учителям "зеленой" и "желтой" зон разрешат проводить уроки без масок.

"В то же время в "оранжевой зоне" мы дадим рекомендации учителям надевать защитный щиток, который является прозрачным и позволяет передавать эмоции, чтобы не нарушать образовательный процесс", - сообщил Ляшко.

При этом пока Минздравом не предусмотрено медицинское обследование и тестирование на коронавирус учителей в школах. Однако, по словам Ляшко, данные рекомендации еще будут пересматриваться.

"На следующей неделе планируется глобальная конференция Всемирной организации здравоохранения, ЮНИСЕФ. Там будут рассматриваться вопросы о том, нужно или не нужно тестировать учителей, учеников. Именно по результатам этой глобальной конференции мы оценим целесообразность пересмотра наших рекомендаций", - сказал санврач.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в школу будет запрещен вход и передвижение внутри без масок или респираторов.

Также сообщалось, что вторая волна коронавируса в Украине ожидается с октября.

 

Агентство Телевидения Новости

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