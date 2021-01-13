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В небе над побережьем Камчатки взорвался метеорит. ВИДЕО

В небе над побережьем Камчатки взорвался метеорит. ВИДЕО

В небе над западным побережьем Камчатки (Россия) взорвался метеорит. Редкое явление произошло 10 января и попало на видео.

Об этом сообщает местное издание «Кам24».

По данным инфразвуковой станции, расположенной в поселке Начики, выделили сигнал от вхождения в атмосферу метеорита в районе западного побережья Камчатки в 08:09 по камчатскому времени (22:09 по Киеву). Перед разрушением его движение в плотных слоях атмосферы продолжалось 55 секунд.

«Предварительная оценка сигнала дает основания предполагать, что диаметр объекта был менее 10 метров, а энергия взрыва находилась в пределах 1-5 килотонн тринитротолуола», — пояснили ученые Камчатского филиала федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.

Как рассказал директор филиала Данила Чебров, судя по всему, на видео запечатлен тот самый метеорит, сигналы от которого обнаружили камчатские ученые.

Источник: newsyou.info/

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Темы: космос

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