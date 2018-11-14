В Нидерландах отменили экзамены из-за появления заданий в соцсетях

Четыре тысячи студентов ждут, когда составят новые тесты

В Нидерландах отменили экзамены по нидерландскому языку из-за того, что большое количество заданий появилось в социальных сетях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dutchnews.nl.

Теперь около четырех тысяч абитуриентов вынуждены ждать, когда разработают новые тесты.

"Никто не сможет сдать государственные экзамены с нидерландского языка до начала 2019 года, потому что большая часть теста появилась в социальных сетях", - отметила министр образования королевства Ингрид ван Енгельшовен.

Это не первый случай, когда экзаменационные тесты появляються в Интернете. В прошлом месяце министерство образования Нидерландов также объявило об отсрочке языковых экзаменов Programma I. Теперь отменили тестирование по Programma II, котороея рассчитано на людей с более высоким уровнем владения языка.

Напомним, в Министерстве образования и науки Украины призывают украинских школьников своевременно оформить ID-карты для регистрации на внешнее независимое оценивание и поступление.

Как отмечается, школьники, которым исполнилось 14 лет, должны своевременно оформить ID-карты, которые необходимы для регистрации на ЗНО, а также для поступления на младшего специалиста или младшего бакалавра после 9-го класса. Сейчас МОН и Государственная миграционная служба разослали в региональные департаменты образования поручение по содействию школьникам в оформлении документов.

Источник:http://www.rbc.ua

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