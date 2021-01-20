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В понедельник харьковские школьники вернутся на занятия в классы

В понедельник харьковские школьники вернутся на занятия в классы

В общеобразовательных учреждениях города Харькова с понедельника, 25 января, возобновятся обычные занятия с посещением школ. Об этом сегодня, 20 января, в ходе совещания по вопросам жилищно-коммунального хозяйства сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко.

Она напомнила, что на период локдауна младшие классы ушли на дополнительные каникулы, а ученики 5-11 классов перешли на дистанционное обучение. 

«С понедельника школьники с 1-го по 11-й класс приступают к учебным занятиям. Все школы знают об этом, готовятся. В частности, коммунальные предприятия, которые организовывают питание, уже занимаются этим вопросом. Детские сады, как и на время локдауна, продолжают работать в штатном режиме», - сообщила Ольга Деменко. 

 

Агентство Телевидения Новости

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