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В Португалии нашли кости крупнейшего динозавра Европы

Их случайно обнаружил местный житель города Помбал во время работ на своем участке.

На месте работают палеонтологи из Испании и Португалии. Они обнаружили позвонки и ребра. Обнаруженный динозавр, по мнению специалистов, принадлежал к завроподам (группе четвероногих растительноядных динозавров, имевшим длинные шеи и хвосты. Это крупнейшие животные, когда-либо ходившие по земле) и относился к семейству брахиозаврид.

Найденный динозавр достигал 12 метров в высоту и 25 метров в длину. Предположительно, находке около 150 млн лет.

В Португалии нашли кости крупнейшего динозавра Европы

В Португалии нашли кости крупнейшего динозавра Европы

В Португалии нашли кости крупнейшего динозавра Европы

Джерело: https://t.me/u_now/64654

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