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В POWERPOINT появится виртуальный ассистент, анализирующий устную речь
Компания Microsoft добавит в свою программу подготовки и просмотра презентаций PowerPoint виртуального ассистента на основе искусственного интеллекта, который будет помогать пользователю репетировать речи для выступлений.
Об этом во вторник, 18 июня, компания сообщила в своем блоге.
Новая функция, получившая название Presenter Coach ("Тренер по выступлениям"), появится этим летом в режиме репетиции в PowerPoint.
Виртуальный тренер сможет анализировать темп речи, лексику, наличие слов-паразитов и давать советы, как пользователю улучшить свое выступление.
В конце каждой такой репетиции помощник будет составлять подробный отчет.
Источник: bykvu.com
Темы: комп
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