В POWERPOINT появится виртуальный ассистент, анализирующий устную речь

Компания Microsoft добавит в свою программу подготовки и просмотра презентаций PowerPoint виртуального ассистента на основе искусственного интеллекта, который будет помогать пользователю репетировать речи для выступлений.

Об этом во вторник, 18 июня, компания сообщила в своем блоге.

Новая функция, получившая название Presenter Coach ("Тренер по выступлениям"), появится этим летом в режиме репетиции в PowerPoint.

Виртуальный тренер сможет анализировать темп речи, лексику, наличие слов-паразитов и давать советы, как пользователю улучшить свое выступление.

В конце каждой такой репетиции помощник будет составлять подробный отчет.

Источник: bykvu.com

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