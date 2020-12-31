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В праздничные дни в Харькове будет плюсовая температура и дождь

В праздничные дни в Харькове будет плюсовая температура и дождь

Как сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, в пятницу в городе – ночью без существенных осадков, днем - небольшой дождь, местами туман, гололед, на дорогах – гололедица, ветер – 7-12 м/с. Температура воздуха ночью – около нуля, днем - 1-3 градуса тепла.

В субботу, 2 января, ожидается облачная погода, ночью – небольшие осадки, местами туман, гололед, ветер - 7-12 м/с. Температура воздуха ночью – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем – 0-5 градусов тепла.

В воскресенье, 3 января, - облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, местами на дорогах гололедица, ветер – 7-12 м/с. Температура воздуха ночью – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 0-5 градусов тепла.

Агентство Телевидения Новости

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