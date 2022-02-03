В региональном центре оценивания качества образования рассказали об ВНО-2022

Ангелина учится в 11 классе, в этом году будет сдавать внешнее независимое оценивание. Девушка мечтает поступить на экономический факультет и готовиться к экзаменам начала еще в сентябре. Кроме школьных уроков она посещает еще и дополнительные занятия. Ангелина уверена, что благодаря тщательной подготовке ей удастся хорошо сдать все экзамены и поступить в желаемый ВУЗ. Школьница признается: из-за большой нагрузки на отдых почти не остается времени.

Ангелина, ученица 11 класса

В понедельник у меня математика 3 часа. Во вторник я могу сходить на английский и позаниматься в зуме с репетитором по украинскому. В среду тоже математика и история. В четверг такое расписание как во вторник. И в пятницу история.

Регистрация на внешнее независимое оценивание началась 1 февраля и продлится в течение месяца, до 1 марта. В этом году будущие абитуриенты могут сдать 5 экзаменов – четыре обязательных и один по желанию. Первый экзамен, обязательный для всех учащихся – это украинский язык или украинский язык и литература. Также в этом году математика стала обязательным экзаменом. Для третьего экзамена ученики могут выбрать историю или иностранный язык. А вот для четвертого и пятого они будут выбирать любой учебный предмет по собственному желанию. Кроме этого, у них появилась возможность сдать дополнительные экзамены, но за них придется заплатить. Один такой экзамен по истории, географии, физике, химии или биологии стоит 354 гривны. А вот за иностранный язык нужно отдать 789 гривен.

Александр Сидоренко, директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования

Тому що перевірка завдань з іноземної мови вона здійснюється більшою кількістю людей. Там є відкрита частина, так званий власний вислів. Те що помилково інколи називають твором. От його треба перевіряти, його перевіряють живі люди, при чому кожну роботу перевіряє не один екзаменатор, а як мінімум два, а то і три коли треба, то всім цим людям потрібно заплатити за роботу.

В Харьковском региональном центре оценивания качества образования говорят: планируют организовать 119 пунктов для проведения ВНО. И ожидают, что сдавать экзамены в этом году будет более 24 тысяч человек. Кроме того, учащиеся могут попробовать свои силы во время пробного внешнего оценивания. Стоимость одного такого экзамена – 213 гривен. Первый пробный экзамен пройдет уже 19 марта, ученики будут сдавать экзамен по украинскому языку и литературе.

Александр Сидоренко, директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования

По-перше головна мета пробного оцінювання це ознайомлення з процедурою. Абітурієнт з нею не знайомий в нього не має життєвого досвіду, практичного досвіду ознайомлення з цією процедурою. Він її може відчути тільки коли прийде на пробне зовнішнє оцінювання.

В региональном центре оценивания уверяют, что на всех пунктах тестирования будут соблюдаться карантинные правила. Ученики и экзаменаторы будут в масках, а в каждом кабинете будет стоять антисептик.

Агентство Телевидения Новости