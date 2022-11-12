В рейтинг лучших изобретений 2022 года по версии Time вошла украинская разработка

Это бионическая рука (робот-протез) от украинского стартапа Esper Bionics (ее же поместили на обложку журнала).

Изобретение украинцев оказалось в шестерке лучших в категории «Доступность».

Time пишет, что протез руки от Esper Bionics является первым роботом-протезом на базе искусственного интеллекта. То есть, чем больше он работает, тем умнее становится. Причина в 24 переносных датчиках, обнаруживающих и обрабатывающих мышечную активность и мозговые импульсы. Позже благодаря машинному обучению рука начнет действовать более «интуитивно».

По традиции ежегодно Time выбирает 100 лучших изобретений. Однако в 2022 году издание решило пойти против правил и определило 200 самых выдающихся разработок, потому что этот год был очень богат на инновации.

Джерело: https://t.me/vekha/52941

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