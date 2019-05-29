В Риме нашли голову Диониса, замурованную в средневековую стену

Неожиданная находка в центре Рима. Археологи вели раскопки у Форума, когда обнаружили остатки средневековой стены. В качестве строительного материала там использовали большей частью грубо обработанные камни, но, также, и все, что было под рукой. Таким предметом оказался обломок античной статуи. Об этом пишет Daily Mail.

"Мы вели раскопки, разбирали стену, когда внезапно увидели завитки волос. Очищенный от земли, от предстал перед нами во всей красе", - рассказали ученые.

Фото: facebook Parco archeologico del Colosseo

Голова Диониса, бога вина и веселья, считают археологи, была создана около двух тысяч лет назад. В период после I века н.э.

Она являлась частью большой скульптуры, которая, скорей всего, безвозвратно утеряна. Но, хоть с ней не очень хорошо обращались, голова неплохо сохранилась. Только стеклянные глаза пропали.

Фото: facebook Parco archeologico del Colosseo

Теперь находку отреставрируют и выставят в музее.

Источник: focus.ua

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