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В Швеции 8-летняя девочка нашла в озере меч, которому 1500 лет

В Швеции 8-летняя девочка нашла в озере меч, которому 1500 лет

8-летняя Сага Ванесек нашла меч в озере Видостерн, когда отдыхала с семьей в загородном доме на юге Швеции.

Сначала сообщалось, что мечу около 1000 лет, но затем эксперты из местного музея пришли к выводу, что он на 500 лет старше, пишет Русская служба BBC.

"Не каждый день наступаешь на меч в озере", - сказал представитель музея Микаэл Нордстрём.

Во время обнаружения находки уровень воды в озере был очень низким из-за засухи.

Именно это и позволило Саге найти древнее оружие.

"Я почувствовала, что в воде что-то есть, и подняла этот предмет. Там была рукоятка, и я пошла к папе сказать, что это похоже на меч", - рассказала сама 8-летняя Сага в интервью шведской радиостанции Sveriges Radio.

Агентство Телевидения Новости

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