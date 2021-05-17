В следующем учебном году школы не планируют закрывать на карантин, – Ляшко

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что важно как можно быстрее вакцинировать учителей, так как в следующем учебном году школы не планируют закрывать на карантин.

По словам Ляшко, у учителей через месяц начнется сезон отпусков и потом уже – сентябрь. Поэтому Минздрав определил педагогов как приоритетную группу.

Заместитель министра здравоохранения сказал, что они должны как можно быстрее провакцинировать учителей и подготовить их к осенне-зимнему периоду.

У нас все учителя будут вакцинированы для того, чтобы, если будут жесткие карантинные ограничения, рассматривать школу по-другому, не закрывать, потому что онлайн-образование не заменит офлайн-образования,

– заявил Ляшко.

Главный государственный санитарный врач прогнозирует, что в осенне-зимний период будет новая волна пандемии коронавируса.

Что известно о вакцинации учителей

Педагогов, привлеченных к проведению ВНО в 2021 году, с 14 апреля начали добровольно прививать вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech.

А уже к 21 мая, по словам Ляшко, в Украину должны прибыть четыре партии вакцины Pfizer. По этой партии распределят 378 тысяч доз для желающих вакцинироваться учителей.

Их должно хватить для 180 тысяч работников (нужно вводить две дозы, вторая – через 21 день). Ожидаем, что желающих педагогов будет больше, поэтому следующая партия доз вакцин будет такой же. Развозка вакцин в регионы стартует с 24 мая,

– добавил санитарный врач.

В учреждениях образования – садах, школах, внешкольных учреждениях, училищах, вузах – будут вакцинировать всех официально оформленных работников. В частности, воспитателей, учителей, преподавателей и даже технический персонал и охрану.

В Минздраве отмечают, что прививки – добровольные. Вакцинацию проводят всем желающим работникам учебных заведений, независимо от того, есть ли у них подписанные декларации с семейными врачами.

Источник: education.24tv.ua/

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