В США провели успешную трансплантацию человеку почек генетически модифицированной свиньи

Осенью 2021 году в Университете Алабамы в Бирмингеме (США) провели уникальную операцию по пересадке пациенту с клинической смертью мозга почек генетически модифицированной свиньи. Трансплантация оказалась успешной: органы оставались жизнеспособными в течение всего эксперимента, то есть 77 часов, и функционировали. Редактирование генов животного-донора было необходимо для снижения иммунного отторжения. Ему изменили всего 10 генов: 4 «отключили» и 6 человеческих добавили. Реципиент же получал стандартную иммуносупрессивную терапию. Подробности описаны в журнале American Journal of Transplantation.

«Проведя эту трансплантацию мы смогли показать, что можно взять почку генетически модифицированной свиньи, поместить ее во взрослого человека с мертвым мозгом и сохранить их целостность, поэтому он нормально перфузировалсяВ США провели успешную трансплантацию человеку почек генетически модифицированной свиньи: органы нормально функционировали в течение всего эксперимента — 77 часов, как человеческий аллотрансплантатВ США провели успешную трансплантацию человеку почек генетически модифицированной свиньи: органы нормально функционировали в течение всего эксперимента — 77 часов. Сосудистые анастомозыВ США провели успешную трансплантацию человеку почек генетически модифицированной свиньи: органы нормально функционировали в течение всего эксперимента — 77 часов остались неповрежденными, не было серьезных эпизодов кровотечения», — отметил хирург-трансплантолог Джейми Локк, доктор медицинских наук.

Перед экспериментом проверили перекрестную совместимость. Этот иммунный тест показывает, совместим или несовместим донорский орган с реципиентом. Для этого исследователям пришлось разработать новые контрольные тесты с использованием иммуноглобулина GВ США провели успешную трансплантацию человеку почек генетически модифицированной свиньи: органы нормально функционировали в течение всего эксперимента — 77 часов пациента.

57-летний Джим Парсонс был зарегистрированным донором органов в Алабаме. Однако после клинической смерти мужчины оказалось, что его органы не подходили для пересадки. Поэтому семья Парсонса разрешила провести медицинский эксперимент.

Ксенотрансплантация (межвидовая трансплантация) способна спасти тысячи жизней. В США ежегодно проводится менее 25 тыс. операций по пересадке почек. Ежедневно умирает 240 американцев, находящихся на диализе. Ожидание почки умершего донора может длиться до 5 лет, а в некоторых штатах оно приближается к 10 годам. Почти 5 тыс. человек ежегодно умирают в ожидании донорского органа.

Ранее в США врачи пересадили свиное сердце 57-летнему пациенту. Генетически модифицированный орган животного получил Дэвид Беннетт. Мужчина умер бы в ожидании органа донора-человека.

Источник: itc.ua

Новости портала «Весь Харьков»